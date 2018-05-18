Робот- юрист от «МегаФона» сразился в поединке с юристом Романом Бевзенко

18 Май 17:00 2018-05-18T17:16:58+03:00

Компания-оператор представила чат-бот для консультаций по правовым вопросам

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Пилотную версию робота, получившего название LegalApe 2.8, впервые протестировали на VIII Петербургском международном юридическом форуме в рамках первого в мире юридического баттла между гроссмейстером-юристом и компьютером.

Предметом спора между LegalApe 2.8 и гроссмейстером стала регистрация недвижимости на арендованной земле.

LegalApe 2.8 разработан на основе нейронных сетей с использованием массивов данных, включающих судебную практику, деловую переписку, научные работы и правовые позиции юристов. Используя информацию из нормативно-правовых актов и авторитетных источников, бот-юрист отвечает на вопросы, дает объяснения, участвует в прениях.

- 30 лет назад состоялся знаменитый шахматный матч между Гарри Каспаровым и машиной. Тогда местом действия стала шахматная доска, сегодня – огромный пласт правовых вопросов средней сложности. Технологическая основа нашего бота - нейронная сеть и алгоритм принятия решения по вопросам права, разработанный юристами «МегаФона», – комментирует Сергей Переверзев, директор по правовым вопросам «МегаФона».

По словам Сергея Переверзева, нейронную сеть тренируют уже несколько месяцев.

- Система тренировалась даже сегодня в процессе спора с Романом Бевзенко. Уже завтра с помощью представленных технологий юристы смогут общаться с клиентами или выступать в суде на качественно другом уровне, - добавил Переверзев.