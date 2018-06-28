Тридцатое лето Юханнуса

28 Июнь 12:00 2018-06-28T19:22:38+03:00

Ингерманландские финны отметили один из своих главных праздников на берегу реки Оредеж.

Изменить размер текста: A A

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. День летнего солнцестояния отметили ингерманландские финны 00:00 00:00

ОДНО ЦЕЛОЕ

Красивейший Лялин луг в поселке Сиверском Гатчинского района имеет шанс стать культовым для всех финно-угорских народов Ленинградской области и не только. В минувшую субботу здесь отметили один из важнейших финских праздников - Юханнус (у славян - День Ивана Купалы), который совместил в себе и языческие традиции, и христианство. От язычества в нем осталось гадание на цветах, хоровод вокруг костра и привязанность к Празднику летнего солнцестояния. А христиане в этот день отмечают рождение святого Иоанна Крестителя.

Местные жители, решившие погулять в выходной у речки Оредеж, получили в придачу к общению с природой встречу с героями Калевалы, полноценный концерт фольклорных коллективов, игры и развлечения, национальные угощения, большой выбор сувениров и книг об истории этого края.

Отпраздновать Юханнус вместе с ингерманландскими финнами собрались также коми, марийцы, вепсы, ижоры, водь, карелы из области, Санкт-Петербурга, Финляндии, Эстонии и все, кто интересуется историей и культурой своей земли.

- 15 ноября в поселке Тайцы на улице Пушкина, 9, в частном доме собрались 115 человек, - вспоминает один из основателей организации «Инкерин Лиитто» (Ингерманландский союз. - Прим. ред.) Александр Кирьянен, - и учредили «Инкерин Лиитто». Название придумал Арво Сурво, пастор Евангелическо-лютеранского прихода в Пушкине. На проповедях он пел песни и играл на гитаре. Молодежь толпами шла его слушать!

Сейчас Арво живет в Финляндии, но на праздник приехал и снова пел под гитару. Еще один гость из соседней страны - Виктор Хюренен, экс-председатель гатчинской организации «Инкери Сеура», которая стала одним из организаторов нынешнего праздника. Другой организатор - Центр культуры ингерманландских финнов Hatsina. Его руководитель Нина Эртэ-Аниконова сумела собрать в своей домашней библиотеке 21 издание финского эпоса «Калевала». Самое старинное из них - 1940 года.

- Книги начал коллекционировать мой отец Андрей Петрович. Он привил мне интерес и любовь к финской культуре, - говорит Нина Андреевна.

ВЕНКИ-СЕМИЦВЕТИКИ

Постепенно луг заполнялся представительницами женского пола всех возрастов в венках на головах. В дополнение к венку нужно было собрать букет из семи видов цветов. Тогда обряд получится настоящим.

Первый венок еще в начале праздника вручили главе администрации Гатчинского района Елене Любушкиной. Елена Викторовна призналась, что немножко завидует празднику Сабантуй, который с размахом отмечается в Энколово Всеволожского района.

- Мы очень хотим, чтобы Юханнус всегда проходил у нас в Сиверском, - сказала глава администрации. - Место предложил наш земляк Дмитрий Поляков. Он сам очень много помогал, и все финские общественные организации дружно согласились провести в этом году праздник на Лялином лугу. Нам оставалось только поддержать.

И вот - завершающий огненный аккорд. Зажечь костер попросили Александра Кирьянена и одного из старейшин диаспоры Вячеслава Вяйзинена. Вячеслав Петрович выполняет эту почетную миссию уже лет пятнадцать.

- Опыт маленько есть, - говорит он.

Пламя охватило доски высотой около трех метров (говорят, в старину высота костров доходила до семи) и с мыслью, что все плохое сейчас сгорает в огне, а остается только хорошее, участники праздника взяли друг друга за руки. А по реке Оредеж в это время плыли венки из семи цветов, унося с собой загадки прошлого, тайны будущего и мечты о счастье.