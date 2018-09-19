2018-09-19T15:26:47+03:00
Досуг

Мюзикл "Мастер и Маргарита" возвращается в Санкт-Петербург

Не упусти шанс увидеть грандиозное шоу
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нашумевший мюзикл "Мастер и Маргарита" возвращается в Северную столицу. 6 сценаристов, 6 композиторов и 6 спектаклей ждут тебя в 21,22,23 сентября 2018 года.

Более 300 тысяч зрителей и феноменальный успех. Не упусти шанс увидеть самый грандиозный мюзикл в Санкт-Петербурге.

«Мастер и Маргарита» уступит сцену новому хоррор-мюзиклу «Лолита». Постановка рискует стать гениальным шедевром сексуальности и пронизывающего страха. Локомотив уже приближается к станции и стуки колес отчитывают мгновения до встречи Лолиты с ее избранником.

Билеты на сайте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Добавить звука: оркестр «Таврический» озвучит немое кино
23 сентября на самом большом 2D киноэкране в Петербурге пройдет показ отреставрированной кинокартины «Человек с киноаппаратом», признанной лучшим документальным фильмом по версии британского журнала Sight & Sound
Новости 24
19 сентября 2018 года в Петербурге побило погодный рекорд
Петербургский метрополитен купит новые турникеты на 53 миллиона рублей
В Петербурге установили дату празднования Дня волонтера
Депутаты попросили Полтавченко выкупить здание ДК имени Горького
В Петербурге проложат еще 12 километров велодорожек
В Петербурге в аварию попал третий за день троллейбус
На Дворцовой площади с елками и снеговиками прошел смотр уборочной техники
Поддельные «газовщики» обокрали петербургского пенсионера на 800 тысяч рублей
На дамбе заметили ждуна на странном велосипеде
В Петербурге нашли тело стажерки-кассира метро с пробитой головой
Матч «Зенита» с «Копенгагеном» покажут на большом экране стадиона «Санкт-Петербург»
В Купчино на остановке столкнулись троллейбус и маршрутное такси
Опубликовано видео из Омска, на котором местная жительница дарит ребенка петербурженке
Ночью на проспекте Большевиков полыхала иномарка
Власти Петербурга отреагировали на требование Патрушева заняться полигоном «Красный Бор»
В Петербурге началось бабье лето
В Санкт-Петербурге учительница немецкого ударила школьника учебником по голове до черепно-мозговой травмы
В Санкт-Петербурге 15-летнего парня откачивают после бассейна