Мюзикл "Мастер и Маргарита" возвращается в Санкт-Петербург

СЕГОДНЯ 15:26 2018-09-19T15:26:47+03:00

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Нашумевший мюзикл "Мастер и Маргарита" возвращается в Северную столицу. 6 сценаристов, 6 композиторов и 6 спектаклей ждут тебя в 21,22,23 сентября 2018 года.

Более 300 тысяч зрителей и феноменальный успех. Не упусти шанс увидеть самый грандиозный мюзикл в Санкт-Петербурге.

«Мастер и Маргарита» уступит сцену новому хоррор-мюзиклу «Лолита». Постановка рискует стать гениальным шедевром сексуальности и пронизывающего страха. Локомотив уже приближается к станции и стуки колес отчитывают мгновения до встречи Лолиты с ее избранником.

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