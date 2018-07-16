2018-07-16T17:47:18+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

За время ЧМ-2018 фан-зону в Петербурге посетили больше 1,3 миллиона человек

В Северной столице подвели итоги прошедшего мундиаля
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Петербургскую фан-зону посетили 1,3 миллиона человекПетербургскую фан-зону посетили 1,3 миллиона человекФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Вчера, 15 июля, в Москве на стадионе «Лужники» отгремел последний матч великого футбольного действа, которое мы называем чемпионатом мира. Определены чемпион и призеры мундиаля, спортсмены и болельщики возвращаются домой. А в Петербурге, который одним из последних принимал матчи, начали разбирать фан-зону на Конюшенной площади. И сейчас самое время подвести итоги.

- За 32 дня чемпионата площадь стала гостеприимным домом для сотен тысяч болельщиков, - говорится в сообщении пресс-службы петербургского Фан Феста. - Всего на Фестивале болельщиков ФИФА в Северной столице побывали 1 миллион 303 464 человека. Это около 43 тысяч фанатов в день.

Что касается географии, то на Конюшенную площадь посетили не только болельщики всех 32 стран-участниц чемпионата мира, но и любители футбола из Китая, США, Алжира, Канады, Казахстана и многих других государств, не попавших на мундиаль.

Помимо футбола в петербургской фан-зоне была и культурная программа. За время проведения Фан Феста, на Конюшенной площади выступило более 40 музыкальных коллективов.

Важным моментом стоит выделить безопасность – за время проведения Фестиваля болельщиков ФИФА в фан-зоне не произошло ни одного инцидента, который бы потребовал вмешательства стражей правопорядка.

Ну и, конечно же, самых теплых слов благодарности заслуживают волонтеры, которые трудились не покладая рук и создали потрясающую атмосферу доброжелательности и веселья.

Праздник завершился, но и у россиян и у гостей нашей страны, навсегда останутся самые теплые воспоминания о днях доброго футбольного сумасшествия, прошедшего и в Петербурге тоже.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин: Пришло письмо: «Спасибо за этот праздник! Бабушка Рая, 81 год»
Уже неделю мы учимся жить без чемпионата мира. Привыкаем, что бесшабашные латиноамериканцы исчезли с улиц российских городов, а вечером безуспешно переключаем с канала на канал, в поисках футбола. И вспоминаем, как это было
Новости 24
В Санкт-Петербурге ночью избили и ограбили хозяйку пинчера
МЧС Санкт-Петербурга предупреждает о сильном ветре в воскресенье 22 июля
На базе Центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге создадут научный комплекс
Бизнесмен из Ленобласти, установивший батут, на котором пострадал ребенок, отправится под суд
В Санкт-Петербурге и области сильно подешевела гречка
Невский завод, выпустивший "Львенка", получит два миллиарда рублей на производство новых трамваев
Перевернувшийся в центре Санкт-Петербурга автомобиль стал "фотозоной"
Можно пить: Петербург стал городом с самой чистой водой
В День ВМФ до Кронштадта получиться доехать только на автобусе
«Решил отдохнуть»: строительный кран упал в Петербурге
Отдыхайте безопасно: 17 человек погибли в водоемах Петербурга
Виталий Милонов: «Никакого отношения к музыке Монеточка не имеет»
Благовещенский мост перестанет «сиять» в Петербурге
Одну их петербургских школ дзюдо собираются отремонтировать
Во время ЧМ-2018 в Пулково побывали 2,2 млн пассажиров
В Верхнем Конце петербуржец до смерти забил дачника бейсбольной битой
На Софийской улице из-за прорыва трубы собралась пробка
Земфира пообещала, что выпустит песни на стихи Бродского
«Зенит» представил новую выездную форму сезона 2018-19
Один из матчей Лиги Европы «Зенит», возможно, проведет на «Петровском».
«Ромашки» в Девяткино доросли до десятого этажа
Петербургский депутат попросил проверить работу поливальных машин в жару
В зоопарке Санкт-Петербурга родились совята
В День ВМФ из Петербурга пустят дополнительные электрички