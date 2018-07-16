За время ЧМ-2018 фан-зону в Петербурге посетили больше 1,3 миллиона человек

16 Июль 16:44 2018-07-16T17:47:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 15 июля, в Москве на стадионе «Лужники» отгремел последний матч великого футбольного действа, которое мы называем чемпионатом мира. Определены чемпион и призеры мундиаля, спортсмены и болельщики возвращаются домой. А в Петербурге, который одним из последних принимал матчи, начали разбирать фан-зону на Конюшенной площади. И сейчас самое время подвести итоги.

- За 32 дня чемпионата площадь стала гостеприимным домом для сотен тысяч болельщиков, - говорится в сообщении пресс-службы петербургского Фан Феста. - Всего на Фестивале болельщиков ФИФА в Северной столице побывали 1 миллион 303 464 человека. Это около 43 тысяч фанатов в день.

Что касается географии, то на Конюшенную площадь посетили не только болельщики всех 32 стран-участниц чемпионата мира, но и любители футбола из Китая, США, Алжира, Канады, Казахстана и многих других государств, не попавших на мундиаль.

Помимо футбола в петербургской фан-зоне была и культурная программа. За время проведения Фан Феста, на Конюшенной площади выступило более 40 музыкальных коллективов.

Важным моментом стоит выделить безопасность – за время проведения Фестиваля болельщиков ФИФА в фан-зоне не произошло ни одного инцидента, который бы потребовал вмешательства стражей правопорядка.

Ну и, конечно же, самых теплых слов благодарности заслуживают волонтеры, которые трудились не покладая рук и создали потрясающую атмосферу доброжелательности и веселья.

Праздник завершился, но и у россиян и у гостей нашей страны, навсегда останутся самые теплые воспоминания о днях доброго футбольного сумасшествия, прошедшего и в Петербурге тоже.