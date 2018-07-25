2018-07-26T10:27:25+03:00
Происшествия

Взрыв газового баллона убил компанию, жарившую шашлыки в Красном селе

Погибла 10-летняя девочка
Елена БЕЗГОДОВА
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Мать и дочь пришли в гости к соседям, а оказались под завалами. Девочка погибла.Мать и дочь пришли в гости к соседям, а оказались под завалами. Девочка погибла.Фото: Соцсети
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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Что на самом деле взорвалось в Красном Селе

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Вечером 24 июля на улице Ломоносовская, что в Красном селе, прохожие услышали сильный хлопок. А после увидели, как взрывная волна разнесла небольшую пристройку у двухэтажного дома, похоронив под завалами людей. Двое погибли на месте. Еще троих отвезли в больницу, правда жизнь одной из пациенток врачи спасти не смогли. Утром 25 июля она умерла. В следственном комитете уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Хозяин дома и той самой пристройки – 47-летний Максим Баранов. В тот день к нему в гости пришли соседи. Юлия Ерошина взяла с собой 10-летнюю дочь Дашу. К компании присоединился 60-летний сосед Александр и еще одна жительница Красного села. Жарили шашлыки, шутили, обсуждали последние городские новости. Как вдруг взрыв. Волной по двору разнесло ту самую небольшую пристройку. Дашу и Александра, которые были ближе всех к зданию, убило мгновенно. Юлю придавило балкой.

- Сейчас Юля в реанимации, у нее переломаны руки, ноги. Хорошо, что успела закрыть лицо. А нашу Дашеньку убило, - плачет бабушка девочки Людмила Васильевна.

Местные жители рассказывают: в пристройке рядом с домом взорвался газовый баллон. Этой же версии придерживаются и сотрудники МЧС. Мол, в какой-то момент произошла разгерметизация баллона, которая повлекла вспышку газо-воздушной смеси.

- Это была не просто пристройка, а местный автосервис, - рассказывает житель Красного села Андрей. – Его держал хозяин дома Максим. Видимо, газовые баллоны ему были нужны для работы.

Сам Максим Баранов сейчас в реанимации. Как рассказал «Комсомольской правде» его сын Леша с ним все в порядке – мужчина в сознании, но родных к нему все равно не пускают.

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