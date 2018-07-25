Вооружаемся телескопами: Приближение Марса к Земле и Лунное затмение 27 июля 2018 года можно будет увидеть в Петербурге
Впервые за последние 15 лет планета Марс максимально приблизится к Земле. Произойдет это 27 июля 2018 года и будет заметно в Северной столице в телескопах с высоких зданий или на местности с открытым горизонтом.
- Явление назвали великим противостоянием, потому что планета для наблюдателя окажется на одной прямой с Солнцем и Землей, - объяснил "КП" - Петербург" и.о. заведующего лаборатории астрометрии и звездной астрономии Пулковской обсерватории Максим Ховричев. - Для наблюдения лучше выбирать «удачные часы» - восход Марса в Петербурге с 20 июля приходится на 23 часа по московскому времени, а заход - примерно на 3 часа утра.
В ночь противостояния Марса петербуржцы смогут увидеть еще одно замечательное событие на небосводе – полное лунное затмение, самое продолжительное в этом столетии.
- Луна начнет входить в тень Земли в 21.24 по московскому времени, полная фаза стартует 22.30, а начало выхода из тени запланировано на 00.13, - уточнил Ховричев.
Для питерцев затмение начнется с полной фазы - целый час луна будет подниматься к удобной для наблюдений высоты, а завершится небесный спектакль в 01.19.
Для тех, кто окажется в эту ночь с хорошим прибором для наблюдений, откроются и загадочные кольца Сатурна. В июле-августе планета пересекает созвездие Стрельца и это явление будет заметно даже в городской черте.
Следующую прогулку к телескопам петербуржцам стоит запланировать на 11 августа. В этот день астрономы предсказывают новолуние и частное солнечное затмение.
- Луна встанет между Землей и Солнцем, и возможно закроет собой нашу главную звезду - вызовет затмение. Для Петербурга явление частичное – с 11.55 до 12.53 перекроется всего 3%. Но и на это не стоит смотреть без солнечных фильтров, телескопов, - предупредили в обсерватории.
Долгожданным для романтиков явлением августа станет звездопад Персеиды 11 и 12 августа 2018 года.
Научное объяснение звездопада звучит не менее романтично. Оказывается, красочное небесное шоу дарит нам комета Свифта-Туттля, которая формирует пылевой рой из падающих звезд.
Земля ежегодно пересекает этот рой в августе, крошечные пылинки-метеороиды попадают в атмосферу, разогреваются и разрушаются от трения, а мы видим яркие иглообразные вспышки. Происходит это в созвездии Персея – отсюда и название.
Чтобы оказаться под звездным дождем, лучше уехать подальше от освещенного Петербурга или записаться на ночную экскурсию в Пулковскую обсерваторию.
КОНКРЕТНО
Лунное затмение 27 июля 2018 и частичное солнечное затмение 2018 в Санкт-Петербурге: Когда и где понаблюдать за редкими астрономическими явлениями
1. Великое противостояние Марса 27 июля 2018 года
Восход Марса в Петербурге в 20-х числах июля приходится на 23 часа по московскому времени, а заход - примерно на 3 часа утра. Поскольку высота над горизонтом невелика, необходимо будет выбрать высокое здание или местность с открытым южным горизонтом, чтобы что-то увидеть.
2. Полное лунное затмение 27 июля 2018 года
Восход Луны в Петербурге придется на 21.34. Но пока она поднимется до удобной для наблюдений высоты пройдет почти час, так что для питерских наблюдателей затмение начнется с полной фазы.
3. Видимость Сатурна 27 июля 2018 года
Компаньоном Марса на небе июля-августа станет Сатурн. Окольцованная планета пересекает созвездие Стрельца. Можно будет попытаться наблюдать кольца этой загадочной планеты даже в окрестностях северной столицы и непосредственно в ее городской черте.
4. Новолуние и частное солнечное затмение 11 августа 2018 года
В этот раз ожидается частное затмение - для Петербурга эта часть составит всего 3%. Затмение начнется в 11.55 по Москве, достигнет максимума в 12.24, и завершится в 12.53.
5. Звездопад Персеиды 11 и 12 августа 2018 года
Жителям Петербурга мало что светит в этом плане из-за жесткой городской засветки. Поэтому для наблюдений лучше всего ехать за город, без телескопа, просто обозревая все небо, или на ночные экскурсии в Пулковскую обсерваторию.
Алиса ГЛЕБОВА