Вооружаемся телескопами: Приближение Марса к Земле и Лунное затмение 27 июля 2018 года можно будет увидеть в Петербурге

25 Июль 06:19 2018-07-27T13:31:14+03:00

Звездопад Персеиды и великое противостояние Марса: где и когда жители Петербурга смогут их наблюдать летом 2018 года. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Астрономы рассказали, в какое время и где в Петербурге можно увидеть уникальные явления на небе в июле и августе 2018 года

Изменить размер текста: A A

Впервые за последние 15 лет планета Марс максимально приблизится к Земле. Произойдет это 27 июля 2018 года и будет заметно в Северной столице в телескопах с высоких зданий или на местности с открытым горизонтом.

- Явление назвали великим противостоянием, потому что планета для наблюдателя окажется на одной прямой с Солнцем и Землей, - объяснил "КП" - Петербург" и.о. заведующего лаборатории астрометрии и звездной астрономии Пулковской обсерватории Максим Ховричев. - Для наблюдения лучше выбирать «удачные часы» - восход Марса в Петербурге с 20 июля приходится на 23 часа по московскому времени, а заход - примерно на 3 часа утра.

В ночь противостояния Марса петербуржцы смогут увидеть еще одно замечательное событие на небосводе – полное лунное затмение, самое продолжительное в этом столетии.

- Луна начнет входить в тень Земли в 21.24 по московскому времени, полная фаза стартует 22.30, а начало выхода из тени запланировано на 00.13, - уточнил Ховричев.

Для питерцев затмение начнется с полной фазы - целый час луна будет подниматься к удобной для наблюдений высоты, а завершится небесный спектакль в 01.19.

Для тех, кто окажется в эту ночь с хорошим прибором для наблюдений, откроются и загадочные кольца Сатурна. В июле-августе планета пересекает созвездие Стрельца и это явление будет заметно даже в городской черте.

Следующую прогулку к телескопам петербуржцам стоит запланировать на 11 августа. В этот день астрономы предсказывают новолуние и частное солнечное затмение.

- Луна встанет между Землей и Солнцем, и возможно закроет собой нашу главную звезду - вызовет затмение. Для Петербурга явление частичное – с 11.55 до 12.53 перекроется всего 3%. Но и на это не стоит смотреть без солнечных фильтров, телескопов, - предупредили в обсерватории.

Долгожданным для романтиков явлением августа станет звездопад Персеиды 11 и 12 августа 2018 года.

Научное объяснение звездопада звучит не менее романтично. Оказывается, красочное небесное шоу дарит нам комета Свифта-Туттля, которая формирует пылевой рой из падающих звезд.

Земля ежегодно пересекает этот рой в августе, крошечные пылинки-метеороиды попадают в атмосферу, разогреваются и разрушаются от трения, а мы видим яркие иглообразные вспышки. Происходит это в созвездии Персея – отсюда и название.

Чтобы оказаться под звездным дождем, лучше уехать подальше от освещенного Петербурга или записаться на ночную экскурсию в Пулковскую обсерваторию.

КОНКРЕТНО

Лунное затмение 27 июля 2018 и частичное солнечное затмение 2018 в Санкт-Петербурге: Когда и где понаблюдать за редкими астрономическими явлениями

1. Великое противостояние Марса 27 июля 2018 года

Восход Марса в Петербурге в 20-х числах июля приходится на 23 часа по московскому времени, а заход - примерно на 3 часа утра. Поскольку высота над горизонтом невелика, необходимо будет выбрать высокое здание или местность с открытым южным горизонтом, чтобы что-то увидеть.

2. Полное лунное затмение 27 июля 2018 года

Восход Луны в Петербурге придется на 21.34. Но пока она поднимется до удобной для наблюдений высоты пройдет почти час, так что для питерских наблюдателей затмение начнется с полной фазы.

3. Видимость Сатурна 27 июля 2018 года

Компаньоном Марса на небе июля-августа станет Сатурн. Окольцованная планета пересекает созвездие Стрельца. Можно будет попытаться наблюдать кольца этой загадочной планеты даже в окрестностях северной столицы и непосредственно в ее городской черте.

4. Новолуние и частное солнечное затмение 11 августа 2018 года

В этот раз ожидается частное затмение - для Петербурга эта часть составит всего 3%. Затмение начнется в 11.55 по Москве, достигнет максимума в 12.24, и завершится в 12.53.

5. Звездопад Персеиды 11 и 12 августа 2018 года

Жителям Петербурга мало что светит в этом плане из-за жесткой городской засветки. Поэтому для наблюдений лучше всего ехать за город, без телескопа, просто обозревая все небо, или на ночные экскурсии в Пулковскую обсерваторию.

Алиса ГЛЕБОВА