Операция "Скрепка на квартиру": Топольницкая и Матвиенко будут продавать бургеры на "Жаре"

25 Июль 14:55 2018-07-25T15:52:07+03:00

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Звезда клипа «Экспонат» и шоу «Однажды в России» Юлия Топольницкая на пару с актером шоу «Импровизация» Сергеем Матвиенко едут в Баку на фестиваль «Жара 2018». Друзья будут там работать, но не на сцене и даже не за кулисами. Топольницкая и Матвиенко станут продавцами бургеров.

ПРИЕХАЛИ…

Дело в том, что Юлия и Сергей продолжают свою давнюю операцию по обмену обычной канцелярской скрепки на квартиру в Москве. И уже доменялись до Mini Cooper. Напомним, скрепку им обменяли на фотоаппарат, фотоаппарат – на мотоцикл, мотоцикл – на пластику груди, пластику – на раритетный ГАЗ, машину – на дорогие часы. Ну а за часы, собственно, им и отдали иномарку. Разницу в цене ребята должны были отдать приседаниями. А помогала им в этом вся страна.

И вот теперь Топольницкая и Матвиенко решились обменять одну машину на другую: отдали Cooper и забрали себе почти новый фудтрак Fiat Dukato стоимостью 2,5 миллиона рублей. Но тоже не просто так. По договору, 26 июля Юля и Сергей должны будут быть в Баку, на фестивале «Жара 2018», чтобы продавать там бургеры с этого фудтрака.

Фургончик с бургерами в обмен на Mini Cooper. Фото: "Инстаграм"

- Мы открыли ООО, получили все необходимые для торговли документы, нашли поваров, договорились с поставщиками, разработали меню, лично попробовали все бургеры (кайфанули), дооснастили автомобиль водителем, три ночи не спали, и вот наш фудтрак, набитый вкуснейшими бургерами, мчит в Баку! – написала Топольницкая в своем «Инстаграме».

ПОЛЕЗНЫЕ БУРГЕРЫ

К слову, в Баку грузовичок отправился не в том виде, в каком попал в руки Матвиенко и Топольницкой. Под чутким руководством профессионального художника-граффиста, его разрисовали дети из «Истринского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних».

- Мы с Юлькой решили, что всю прибыль, которую получим за эту поездку, мы передадим в этот социально-реабилитационный центр, - говорит Сергей.

Продавать бургеры друзья будут три дня, с 26 по 29 июля. Уже интересно, на что им удастся потом обменять этот фудтрак.

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