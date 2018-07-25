Допелись: Под сокращения в петербургской консерватории попали 49 человек

25 Июль 15:36 2018-07-25T18:40:28+03:00

А вот преподавателей высшего учебного заведения увольнения не коснутся

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Коллектив Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова потеряет почти полсотни человек. Решение о сокращении приняли в руководстве учреждения.

– Это необходимо для оптимизации штатного расписания консерватории и для повышения средней заработной платы, – объяснила «Комсомольской правде» пресс-секретарь консерватории Екатерина Хомчук. – Профессорско-преподавательского состава сокращение не коснется.

Под изменения кадровой политики попали 49 человек. Полностью сократят хор театра консерватории, состоящий из 24 человек. Остальные 25 – это «уборщики общежитий, дежурные по этажам в здании на улице Глинки, 2 и несколько сотрудников из административного ресурса».

– Это не очень большое количество, поскольку всего сотрудников в консерватории – 1008 вместе со штатными и нештатными. Штатных сотрудников – 821 человек, – уточнила Хомчук.

Без хора, правда, все-таки не обойдутся. Артистов решили сделать внештатниками, потому что выходят на сцену они довольно редко.

– Хор необходим на спектаклях театра, которые проходят в данный момент не чаще, чем раз в месяц, из-за того что историческое здание находится на реконструкции. Их нерентабельно содержать на зарплате, – рассказала пресс-секретарь консерватории. – Хор продолжит сотрудничать с консерваторией на основе гражданско-правового договора. И у них будет сдельная оплата.

Руководитель хора Юлия Хуторецкая под сокращение не попала, поскольку она как раз будет участвовать в подготовке к спектаклям и формировать состав хора.

Напомним, что реставрация основного здания консерватории на Театральной площади началась в 2014 году, тогда учреждение и переехало на улицу Глинки. Летом прошлого года подобные сокращения коснулись 79 артистов, поскольку ремонт лишил их площадки для репетиций и выступлений.

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