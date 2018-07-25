«Тысяча чертей!»: Ретро «Мерседес» Михаила Боярского продают за 400 тысяч рублей

25 Июль 19:18 2018-07-27T14:52:54+03:00

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«Приезжайте, не пожалеете!» - зазывает покупателей неизвестный владелец винтажного автомобиля на одном из автомобильных сайтов. Всего за 400 тысяч рублей он предлагает Mercedes-Benz S-klasse 1986 года выпуска. Пробег - 270 тысяч километров, 160 лошадиных сил, механическая коробка передач, левый руль… Подробные характеристики интересны разве что ценителям старых иномарок. Но в описании товара автор заявил, что одним из трех владельцев этого красавца был Михаил Боярский.

«Первый консул Японии заказывал эту машину в конце 80-х, второй владелец - Боярский, все зафиксировано в техпаспорте!» - гордо сообщает продавец. По его заверениям, в 2001 году Михаил Сергеевич продал "мерина" своему родственнику, а тот решил расстаться со звездной иномаркой только сейчас. В объявлении указано, что родственник актера готов присутствовать при сделке и подтвердить подлинность раритета.

"Мерседес" для настоящих ценителей. Фото: auto.ru

Знает ли о продаже автомобиля сам артист? Телефонному звонку от корреспондента "КП" Петербург" Михаил Сергеевич не удивился.

- Ну, была у меня такая машина. Консульство Японии было по соседству с моим домом, вот и приобрел, - неохотно признал Боярский, но расхваливать и подробности рассказывать не стал - не запал ему в душу этот «Мерседес».

СКАЗАНО на радио «Комсомольская Правда в Петербурге». Михаил Боярский о своем «мерине» 00:00 00:00

«Красили у черного мерина только бамперы, настоящие ценители заметят», - был уверен в успехе продажи автор, но пока машина в новый гараж не уехала. Возможно, потому, что дозвониться по указанному номеру в день публикации этой заметки не удалось.