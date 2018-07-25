2018-07-27T14:52:54+03:00
Звезды

«Тысяча чертей!»: Ретро «Мерседес» Михаила Боярского продают за 400 тысяч рублей

Главный д'Артаньян страны подтвердил "КП", что это его машина
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments7
Одним из трех владельцев этой машины был Михаил Боярский.Одним из трех владельцев этой машины был Михаил Боярский.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

«Приезжайте, не пожалеете!» - зазывает покупателей неизвестный владелец винтажного автомобиля на одном из автомобильных сайтов. Всего за 400 тысяч рублей он предлагает Mercedes-Benz S-klasse 1986 года выпуска. Пробег - 270 тысяч километров, 160 лошадиных сил, механическая коробка передач, левый руль… Подробные характеристики интересны разве что ценителям старых иномарок. Но в описании товара автор заявил, что одним из трех владельцев этого красавца был Михаил Боярский.

«Первый консул Японии заказывал эту машину в конце 80-х, второй владелец - Боярский, все зафиксировано в техпаспорте!» - гордо сообщает продавец. По его заверениям, в 2001 году Михаил Сергеевич продал "мерина" своему родственнику, а тот решил расстаться со звездной иномаркой только сейчас. В объявлении указано, что родственник актера готов присутствовать при сделке и подтвердить подлинность раритета.

"Мерседес" для настоящих ценителей. Фото: auto.ru

"Мерседес" для настоящих ценителей. Фото: auto.ru

Знает ли о продаже автомобиля сам артист? Телефонному звонку от корреспондента "КП" Петербург" Михаил Сергеевич не удивился.

- Ну, была у меня такая машина. Консульство Японии было по соседству с моим домом, вот и приобрел, - неохотно признал Боярский, но расхваливать и подробности рассказывать не стал - не запал ему в душу этот «Мерседес».

СКАЗАНО на радио «Комсомольская Правда в Петербурге». Михаил Боярский о своем «мерине»

00:00
00:00

«Красили у черного мерина только бамперы, настоящие ценители заметят», - был уверен в успехе продажи автор, но пока машина в новый гараж не уехала. Возможно, потому, что дозвониться по указанному номеру в день публикации этой заметки не удалось.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ленинградской области мужчина жестоко убил соседа из-за громкой музыки
Экологи: Зелененькая Красненькая - это нормально
Мужчина и женщина в Луге забили бездомного до смерти
Экологическое состояние Суздальских озер проверят за 9,5 миллионов рублей
Полумарафон "Северная столица" 5 августа остановит трамваи и троллейбусы
В Ленинградской области утонул 16-летний подросток, спасая своего младшего брата
Аноним предупредил Николая Валуева о взрыве в ТРК "Галерея" в Санкт-Петербурге
Грабителя кондитерской задержали в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге из перевернувшейся бетономешалки вылетел водитель
В квартире в Санкт-Петербурге организовали подпольное казино с игровыми автоматами
Кронштадт и Фудзи станут городами-побратимами
Петербуржец убил свою престарелую мать 50 ударами по голове
Вспыхнула и сгорела: у «Ладожской» огонь уничтожил «Ладу Калину»
Полиция Петербурга ищет 8 биотуалетов, пропавших в День ВМФ
Будущую станцию метро «Шуваловский проспект» передвинут
В четверг вечером в Петербурге был «падеж» мотоциклистов. Всего за пару часов сбили сразу троих
В Колпино мошенницы обещали «заговорить» больного и выманили у его матери-пенсионерки почти полмиллиона рублей
В Петербурге должнику присудили штраф за попытку подарить арестованную дачу