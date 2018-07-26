2018-07-27T18:54:56+03:00
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Концерты на крыше в Санкт-Петербурге: Кого и где можно послушать летом 2018

Мы сделали для вас подборку лучших выступлений на крышах Петербурга, которые пройдут летом 2018 года
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Концерты на крышах - фишка Санкт-Петербурга. Фото: vk.com/hihatrooftop/Артур ШолоховКонцерты на крышах - фишка Санкт-Петербурга. Фото: vk.com/hihatrooftop/Артур Шолохов
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Петербург - самый романтичный город на земле, который у многих ассоциируется с крышами. С одной стороны, походы по крышам стали обязательной частью туристического маршрута. Достаточно один раз пройтись поверху дворов-колодцев белой ночью, чтобы прочувствовать настоящую атмосферу города. С другой, Петербург впитали в себя и выразили в музыке его жители: здесь стали знаменитыми Гребенщиков, Цой, Башлачев. Но что будет, если совместить музыку и архитектуру? Мы собрали для вас лучшие концерты, конопоказы и спектакли на крышах Санкт-Петербурга, которые артисты сыграют летом 2018 года. Послушать хорошую музыку и посмотреть любимый фильм, наслаждаясь прекрасными видами города, - что может быть лучше?

БИРТМАН

Когда: 27 июля, пятница 20:00

Где: крыша HI-HAT на Аптекарском пр., д.4

Программа: большой летний концерт

Стоимость билетов: от 800 руб.

Борис Гребенщиков

Когда: 2 августа, четверг 20:00

Где: крыша ROOF PLACE, Кожевенная линия, 30

Программа: Время N в акустическом исполнении

Стоимость билетов: 3000р.

ARMSTRONG SHOW

Когда: 5 августа, воскресенье 20:00

Где: крыша HI-HAT, Аптекарский пр., д.4

Программа: песни и истории из репертуара Луи Армстронга

Стоимость билетов: 600 руб.

Вивальди

Когда: 8 августа, среда 19:00

Где: крыша HI-HAT, Аптекарский пр., д.4

Программа: классические композиции

Стоимость билетов: 1000 - 2500 руб.

Леонид Фёдоров

Когда: 9 августа, четверг 19:00

Где: крыша клуба MOD, наб. канала Грибоедова, 7

Программа: сольный концерт

Стоимость билетов: 1700 руб.

INFECTED MUSHROOM

Когда: 9 августа, четверг 20:00

Где: HI-HAT, Аптекарский пр., д.4

Программа: концерт в честь 20-летия группы

Стоимость билетов: 1500-1600р.

День памяти Виктора Цоя

Когда: 15 августа, среда 19:30

Где: крыша клуба MOD, наб. канала Грибоедова, 7

Программа: песни группы КИНО

Стоимость билетов: 600-800р.

Дельфин

Когда: 19 августа, воскресенье 20:00

Где: Крыша ROOF PLACE, Кожевенная линия, 30

Программа: новый альбом «442»

Стоимость билетов: 1600р.

ANIMAL ДЖАZ

Когда: 23 августа, четверг 20:00

Где: крыша ROOF PLACE, Кожевенная линия, 30

Программа: новый альбом «Счастье» и раритеты

Стоимость билетов: 700-1400р.

Рита Dakota

Когда: 26 августа, воскресенье 19:00

Где: крыша ROOF PLACE, Кожевенная линия, 30

Программа: лучшие песни

Стоимость билетов: 1500 руб.

«Весь этот джаз»

Когда: 30 июля, понедельник 22:00

Где: крыша клуба MOD, наб. канала Грибоедова, 7

Программа: полубиографический музыкальный фильм о режиссёре-хореографе

Стоимость билетов: 300-400 р.

«Зелёная миля»

Когда: 6 августа, понедельник 22:00

Где: крыша клуба MOD, наб. канала Грибоедова, 7

Программа: экранизация одноимённого романа Стивена Кинга

Стоимость билетов: 300-400 р.

«Труп невесты»

Когда: 7 августа, вторник 22:00

Где: крыша клуба MOD, наб. канала Грибоедова, 7

Программа: оскороносная мультипликация Тима Бёртона

Стоимость билетов: 300-400 р.

«Отель Гранд Будапешт»

Когда: 14 августа, вторник 22:30

Где: крыша клуба MOD, наб. канала Грибоедова, 7

Программа: увлекательная история пары консьержей по мотивам рассказов Стефана Цвейга

Стоимость билетов: 300-400 р.

«Безумное свидание»

Когда: 20 августа, понедельник 22:00

Где: крыша клуба MOD, наб. канала Грибоедова, 7

Программа: романтическая комедия о неудавшемся свидании

Стоимость билетов: 300-400 р.

«Впритык»

Когда: 21 августа, вторник 22:00

Где: крыша клуба MOD, наб. канала Грибоедова, 7

Программа: комедия от Роберта Дауни-младшего

Стоимость билетов: 300-400 р.

«Почему он?»

Когда: 22 августа, среда 22:00

Где: крыша клуба MOD, наб. канала Грибоедова, 7

Программа: романтическая комедия об эпатажном миллионере из Калифорнии

Стоимость билетов: 300-400 р.

«Правила съёма: метод Хитча»

Когда: 28 августа, вторник 22:00

Где: крыша клуба MOD, наб. канала Грибоедова, 7

Программа: знаменитая комедия о любви, звёздах и подходах к женщинам

Стоимость билетов: 300-400 р.

«Свадьба лучшего друга»

Когда: 29 августа, среда 22:30

Где: крыша клуба MOD, наб. канала Грибоедова, 7

Программа: оскороносное кино про дружбу, любовь и юношеские обещания

Стоимость билетов: 300-400 р.

«Контрабасс»

Когда: 1 августа, среда 20:00

Где: крыша ROOF PLACE, Кожевенная линия, 30

Программа: спекталь о любви, музыке и одиночестве

Стоимость билетов: 800 р.

«Письма двух полушарий»

Когда: 13 августа, понедельник 20:00

Где: крыша ROOF PLACE, Кожевенная линия, 30

Программа: моноспектакль по недраматическим произведениям Иосифа Бродского

Стоимость билетов: 700 р.

«Пила вино и хохотала»

Когда: 14 августа, вторник 20:00

Где: крыша ROOF PLACE, Кожевенная линия, 30

Программа: спектакль по мотивам женских интернет-форумов

Стоимость билетов: 800 р.

Театрально-поэтическая дуэль

Когда: 15 августа, среда 20:00

Где: крыша ROOF PLACE, Кожевенная линия, 30

Программа: противостояние двух команд: современного и классического направления, конфликт «отцов и детей» в самой острой форме

Стоимость билетов: 700 р.

«Письма нелюбимых»

Когда: 27 августа, понедельник 20:00

Где: крыша ROOF PLACE, Кожевенная линия, 30

Программа: история о стране и времени, по мотивам произведений Гребенщикова, Довлатова, Мандельштама и других.

Стоимость билетов: 800 р.

Иван ШАШИН

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