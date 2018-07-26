Концерты на крыше в Санкт-Петербурге: Кого и где можно послушать летом 2018
Петербург - самый романтичный город на земле, который у многих ассоциируется с крышами. С одной стороны, походы по крышам стали обязательной частью туристического маршрута. Достаточно один раз пройтись поверху дворов-колодцев белой ночью, чтобы прочувствовать настоящую атмосферу города. С другой, Петербург впитали в себя и выразили в музыке его жители: здесь стали знаменитыми Гребенщиков, Цой, Башлачев. Но что будет, если совместить музыку и архитектуру? Мы собрали для вас лучшие концерты, конопоказы и спектакли на крышах Санкт-Петербурга, которые артисты сыграют летом 2018 года. Послушать хорошую музыку и посмотреть любимый фильм, наслаждаясь прекрасными видами города, - что может быть лучше?
БИРТМАН
Когда: 27 июля, пятница 20:00
Где: крыша HI-HAT на Аптекарском пр., д.4
Программа: большой летний концерт
Стоимость билетов: от 800 руб.
Борис Гребенщиков
Когда: 2 августа, четверг 20:00
Где: крыша ROOF PLACE, Кожевенная линия, 30
Программа: Время N в акустическом исполнении
Стоимость билетов: 3000р.
ARMSTRONG SHOW
Когда: 5 августа, воскресенье 20:00
Где: крыша HI-HAT, Аптекарский пр., д.4
Программа: песни и истории из репертуара Луи Армстронга
Стоимость билетов: 600 руб.
Вивальди
Когда: 8 августа, среда 19:00
Где: крыша HI-HAT, Аптекарский пр., д.4
Программа: классические композиции
Стоимость билетов: 1000 - 2500 руб.
Леонид Фёдоров
Когда: 9 августа, четверг 19:00
Где: крыша клуба MOD, наб. канала Грибоедова, 7
Программа: сольный концерт
Стоимость билетов: 1700 руб.
INFECTED MUSHROOM
Когда: 9 августа, четверг 20:00
Где: HI-HAT, Аптекарский пр., д.4
Программа: концерт в честь 20-летия группы
Стоимость билетов: 1500-1600р.
День памяти Виктора Цоя
Когда: 15 августа, среда 19:30
Где: крыша клуба MOD, наб. канала Грибоедова, 7
Программа: песни группы КИНО
Стоимость билетов: 600-800р.
Дельфин
Когда: 19 августа, воскресенье 20:00
Где: Крыша ROOF PLACE, Кожевенная линия, 30
Программа: новый альбом «442»
Стоимость билетов: 1600р.
ANIMAL ДЖАZ
Когда: 23 августа, четверг 20:00
Где: крыша ROOF PLACE, Кожевенная линия, 30
Программа: новый альбом «Счастье» и раритеты
Стоимость билетов: 700-1400р.
Рита Dakota
Когда: 26 августа, воскресенье 19:00
Где: крыша ROOF PLACE, Кожевенная линия, 30
Программа: лучшие песни
Стоимость билетов: 1500 руб.
«Весь этот джаз»
Когда: 30 июля, понедельник 22:00
Где: крыша клуба MOD, наб. канала Грибоедова, 7
Программа: полубиографический музыкальный фильм о режиссёре-хореографе
Стоимость билетов: 300-400 р.
«Зелёная миля»
Когда: 6 августа, понедельник 22:00
Где: крыша клуба MOD, наб. канала Грибоедова, 7
Программа: экранизация одноимённого романа Стивена Кинга
Стоимость билетов: 300-400 р.
«Труп невесты»
Когда: 7 августа, вторник 22:00
Где: крыша клуба MOD, наб. канала Грибоедова, 7
Программа: оскороносная мультипликация Тима Бёртона
Стоимость билетов: 300-400 р.
«Отель Гранд Будапешт»
Когда: 14 августа, вторник 22:30
Где: крыша клуба MOD, наб. канала Грибоедова, 7
Программа: увлекательная история пары консьержей по мотивам рассказов Стефана Цвейга
Стоимость билетов: 300-400 р.
«Безумное свидание»
Когда: 20 августа, понедельник 22:00
Где: крыша клуба MOD, наб. канала Грибоедова, 7
Программа: романтическая комедия о неудавшемся свидании
Стоимость билетов: 300-400 р.
«Впритык»
Когда: 21 августа, вторник 22:00
Где: крыша клуба MOD, наб. канала Грибоедова, 7
Программа: комедия от Роберта Дауни-младшего
Стоимость билетов: 300-400 р.
«Почему он?»
Когда: 22 августа, среда 22:00
Где: крыша клуба MOD, наб. канала Грибоедова, 7
Программа: романтическая комедия об эпатажном миллионере из Калифорнии
Стоимость билетов: 300-400 р.
«Правила съёма: метод Хитча»
Когда: 28 августа, вторник 22:00
Где: крыша клуба MOD, наб. канала Грибоедова, 7
Программа: знаменитая комедия о любви, звёздах и подходах к женщинам
Стоимость билетов: 300-400 р.
«Свадьба лучшего друга»
Когда: 29 августа, среда 22:30
Где: крыша клуба MOD, наб. канала Грибоедова, 7
Программа: оскороносное кино про дружбу, любовь и юношеские обещания
Стоимость билетов: 300-400 р.
«Контрабасс»
Когда: 1 августа, среда 20:00
Где: крыша ROOF PLACE, Кожевенная линия, 30
Программа: спекталь о любви, музыке и одиночестве
Стоимость билетов: 800 р.
«Письма двух полушарий»
Когда: 13 августа, понедельник 20:00
Где: крыша ROOF PLACE, Кожевенная линия, 30
Программа: моноспектакль по недраматическим произведениям Иосифа Бродского
Стоимость билетов: 700 р.
«Пила вино и хохотала»
Когда: 14 августа, вторник 20:00
Где: крыша ROOF PLACE, Кожевенная линия, 30
Программа: спектакль по мотивам женских интернет-форумов
Стоимость билетов: 800 р.
Театрально-поэтическая дуэль
Когда: 15 августа, среда 20:00
Где: крыша ROOF PLACE, Кожевенная линия, 30
Программа: противостояние двух команд: современного и классического направления, конфликт «отцов и детей» в самой острой форме
Стоимость билетов: 700 р.
«Письма нелюбимых»
Когда: 27 августа, понедельник 20:00
Где: крыша ROOF PLACE, Кожевенная линия, 30
Программа: история о стране и времени, по мотивам произведений Гребенщикова, Довлатова, Мандельштама и других.
Стоимость билетов: 800 р.
Иван ШАШИН