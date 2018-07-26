Биртман даст концерт на крыше в Петербурге
Не пропустите!
Биртман.
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Эти ребята заставили танцевать самого Василия Уткина, удостоились проклятия Юрия Лозы и подняли на уши все отечественную музыкальную аудиторию.
Свой летний концерт в Петербурге коллектив БИРТМАН сыграет на открытой площадке «Hi-Hat» с панорамным видом на Петроградскую сторону. Летний вечер, свежий ветер, панорама города и все это под звуки незабываемых шлягеров Зиновия Аркадьевича Биртмана - не пропустите!
Место: Крыша HI-HAT (Аптекарский проспект, 4)
Время: 27 июля в 20:00
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