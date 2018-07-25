Студент из СПбГУ создал робота, который предсказывает аварии на теплотрассах

25 Июль 11:26 2018-07-25T18:20:52+03:00

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Дмитрий Грохольский – студент СПбГу и успешный бизнесмен. Его компания создает отопительное оборудование, и теперь может похвастать новым достижением – роботом для диагностики труб теплоснабжения и горячего водоснабжения.

- Наша новая разработка позволит сэкономить сотни миллионов государственных средств, - отмечает Дмитрий.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Как объясняют в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета, все начинается с того, что прибор запускают в трубу, а через поверхность трубы пропускают ток. Если повреждений на магистрали нет, то магнитное поле внутри трубы остается равномерным. А если есть – появляются искажения, которые улавливают датчики, вращающиеся вокруг оси прибора.

Первые пробы робота в реальных условиях пройдут уже в августе.

Тот самый робот. Фото: Пресс-служба СПбГУ

К слову, сейчас он умеет работать в трубах диаметром от 500 до 1000 миллиметров. Но робот легко «обучаем» и может переквалифицироваться и на другие диаметры. Кроме того, эту же технологию можно использовать и в других областях – в нефтегазовой отрасли или атомной энергетике.

- Существует очень распространенная проблема: на магистрали происходит авария, участок трубы раскапывают, ремонтируют, закапывают. А через какое-то время снова авария, прорыв магистрали, но уже в пяти метрах от этого места. Чтобы этого не происходило, можно с помощью нашего робота проанализировать большой участок трубы, к примеру, по 50 метров в обе стороны от места прорыва, - цитирует пресс-служба СПбГУ Дмитрия Грохольского.

Компания «Гидролекс» и ГУП «ТЭК СПб» заключили договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Стоимость контракта – 79 миллионов рублей. Уже в августе робот пройдет первые три километра петербургских труб.