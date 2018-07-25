Фестиваль Present Perfect 2018 в Санкт-Петербурге: Программа, место проведения, кто будет выступать

25 Июль 15:22 2018-07-25T15:22:25+03:00

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Организаторы фестиваля электронной музыки Present Perfect 2018, который в течение трех дней будет проходить в Санкт-Петербурге в Порту Севкабель, объявили программу open-air. С 27 по 29 июля на Present Perfect 2018 в Петербурге выступят десятки артистов мирового масштаба.

Фестиваль Present Perfect 2018 в Санкт-Петербурге: Программа, кто будет выступать

Пятница, 27 июля

В первую очередь фестиваль порадует бесплатной образовательной программой. С 12.00 до 18.00 профессионалы будут делиться опытом организации музыкальных ивентов и создании аудиовизуальных представлений, а также расскажут об основах синтеза звука и проведут джем-сессию. В конце программы запланирован показ документального фильма об истории танцевальной музыки в Финляндии.

В 19:00 откроют фестиваль американские исполнители: джазист Roy Ayers и диджей Larry Heard. Концерт закончится в 23:00, но тех, кому не терпится окунуться в атмосферу рейва, ждет pre-party сразу в трех клубах города. На "Танцплощадке" выступит израильский диджей Moscoman, в клубе Blank – голландец Delta Funktionen и наши финские соседи: электро-дуэт Morphology и Mesak. В клубе Stackenschneider диджейские слоты займут британские артисты Pearson Sound и Pangaea, после чего выступят отечественные музыканты: Dj 1985, Kausto и Shine Grooves.

Кстати, не обязательно покупать билет на фестиваль, чтобы повеселиться на pre-party Present Perfect 2018: в клубы можно попасть просто заплатив за вход.

Суббота, 28 июля

Главным событием фестиваля станет грандиозное шоу на пяти сценах общественного пространства Порт Севкабель. С 18 часов вечера до 14 часов электронная музыка будет звучать без остановки. Прежде всего вас могут порадовать хэдлайнеры фестиваля: российская звезда техно Nina Kraviz, британцы Blawan, Broken English Club, Hessle Audio в составе Ben UFO и уже упомянутых Pangaea и Pearson Sound, немка Lena Willikens и электро-дуэт из США Aux 88.

Помимо музыки посетителей ждет оригинальное оформление пространства: от лазерного шоу и тропического леса до бойлерной комнаты и типичного заднего двора, а также стробоскоп-коридор, уличный кинотеатр и даже музыкальная студия. Кроме того, плохая погода в этом году не сможет стать помехой, ведь впервые фестиваль пройдет под крышей.

Воскресенье, 29 июля

Заключительным аккордом фестиваля Present Perfect 2018 в Санкт-Петербурге станет after-party. У мероприятия есть своя изюминка: место проведения пока держат в секрете. Более того, три выступающих артиста останутся загадкой для зрителя вплоть до их появления на сцене. Впрочем, организаторы уже успели объявить, что за диджейским пультом окажутся британец Ben UFO, грузинская артистка Sevda, а также представители отечественной электронной музыки.

КОНКРЕТНО

Как добраться до Порта Севкабель в Санкт-Петербурге

Доехать до станции метро “Василеостровская”, повернуть направо и дойти до 8-й и 9-й линии В.О. Оттуда на маршрутке К-359Б доехать до остановки "Фабрика имени Веры Слуцкой". Если вы вдруг не любите маршрутки, то также можно от станции метро "Василеостровская" перейти дорогу и сесть на на трамвай №6 или №40. Выйти на остановке "Средний проспект В.О." и пройти около десяти минут по Гаванской улице. В конце улицы перейти Большой проспект В.О. и повернуть направо, после чего выйти на Кожевенную линию.

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Интересные факты о Present Perfect Festival 2018

Трехдневный фестиваль электронной музыки и современного искусства состоится в Санкт-Петербурге 27-29 июля в общественном пространстве «Порт Севкабель» с видом на Финский залив (подробности)

Анна ТОРГОВЦЕВА