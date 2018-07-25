2018-07-25T16:20:24+03:00
Афиша

Серия забегов SAMSON RUN выходит на международный уровень

4 августа впервые на территории Государственного музея-заповедника «Петергоф» пройдет серия забегов SAMSON RUN
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
SAMSON RUN – ALEXANDRIA PARK будет посвящена Фермерскому дворцу – одной из жемчужин Петергофа.SAMSON RUN – ALEXANDRIA PARK будет посвящена Фермерскому дворцу – одной из жемчужин Петергофа.
Изменить размер текста:

Любителям бега будет предложено преодолеть одну из трех дистанций – на 5, 10 или 15 км. Маршрут забегов проложен среди неповторимых красот и уникальных достопримечательностей парка Александрия.

Для участия в серии забегов уже зарегистрировались представители 6 стран – это Италия, Германия, Беларусь, Латвия, Украина и Россия! А потому забег по праву может называться международным.

SAMSON RUN – ALEXANDRIA PARK будет посвящена Фермерскому дворцу – одной из жемчужин Петергофа. Именно поэтому этот дворец красуется на памятной медали, которую получат все, кто сумеет преодолеть выбранную дистанцию в пределах контрольного времени.

Это будет знаковое событие для истинных ценителей беговой культуры. Настоящий праздник лета, бега и здорового образа жизни ждет гостей парка Александрия.

SAMSON RUN проводится при поддержке Национального бегового движения и входит в календарь Национального бегового движения Всероссийской федерации легкой атлетики.

В забегах могут принять участие любители бега старше 14 лет.

4 августа 2018

Петергоф, парк Александрия

9:00 – 17:00

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ленинградской области мужчина жестоко убил соседа из-за громкой музыки
Экологи: Зелененькая Красненькая - это нормально
Мужчина и женщина в Луге забили бездомного до смерти
Экологическое состояние Суздальских озер проверят за 9,5 миллионов рублей
Полумарафон "Северная столица" 5 августа остановит трамваи и троллейбусы
В Ленинградской области утонул 16-летний подросток, спасая своего младшего брата
Аноним предупредил Николая Валуева о взрыве в ТРК "Галерея" в Санкт-Петербурге
Грабителя кондитерской задержали в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге из перевернувшейся бетономешалки вылетел водитель
В квартире в Санкт-Петербурге организовали подпольное казино с игровыми автоматами
Кронштадт и Фудзи станут городами-побратимами
Петербуржец убил свою престарелую мать 50 ударами по голове
Вспыхнула и сгорела: у «Ладожской» огонь уничтожил «Ладу Калину»
Полиция Петербурга ищет 8 биотуалетов, пропавших в День ВМФ
Будущую станцию метро «Шуваловский проспект» передвинут
В четверг вечером в Петербурге был «падеж» мотоциклистов. Всего за пару часов сбили сразу троих
В Колпино мошенницы обещали «заговорить» больного и выманили у его матери-пенсионерки почти полмиллиона рублей
В Петербурге должнику присудили штраф за попытку подарить арестованную дачу