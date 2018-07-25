Серия забегов SAMSON RUN выходит на международный уровень
Любителям бега будет предложено преодолеть одну из трех дистанций – на 5, 10 или 15 км. Маршрут забегов проложен среди неповторимых красот и уникальных достопримечательностей парка Александрия.
Для участия в серии забегов уже зарегистрировались представители 6 стран – это Италия, Германия, Беларусь, Латвия, Украина и Россия! А потому забег по праву может называться международным.
SAMSON RUN – ALEXANDRIA PARK будет посвящена Фермерскому дворцу – одной из жемчужин Петергофа. Именно поэтому этот дворец красуется на памятной медали, которую получат все, кто сумеет преодолеть выбранную дистанцию в пределах контрольного времени.
Это будет знаковое событие для истинных ценителей беговой культуры. Настоящий праздник лета, бега и здорового образа жизни ждет гостей парка Александрия.
SAMSON RUN проводится при поддержке Национального бегового движения и входит в календарь Национального бегового движения Всероссийской федерации легкой атлетики.
В забегах могут принять участие любители бега старше 14 лет.
4 августа 2018
Петергоф, парк Александрия
9:00 – 17:00