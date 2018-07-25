Серия забегов SAMSON RUN выходит на международный уровень

25 Июль 16:19 2018-07-25T16:20:24+03:00

SAMSON RUN – ALEXANDRIA PARK будет посвящена Фермерскому дворцу – одной из жемчужин Петергофа.

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Любителям бега будет предложено преодолеть одну из трех дистанций – на 5, 10 или 15 км. Маршрут забегов проложен среди неповторимых красот и уникальных достопримечательностей парка Александрия.

Для участия в серии забегов уже зарегистрировались представители 6 стран – это Италия, Германия, Беларусь, Латвия, Украина и Россия! А потому забег по праву может называться международным.

SAMSON RUN – ALEXANDRIA PARK будет посвящена Фермерскому дворцу – одной из жемчужин Петергофа. Именно поэтому этот дворец красуется на памятной медали, которую получат все, кто сумеет преодолеть выбранную дистанцию в пределах контрольного времени.

Это будет знаковое событие для истинных ценителей беговой культуры. Настоящий праздник лета, бега и здорового образа жизни ждет гостей парка Александрия.

SAMSON RUN проводится при поддержке Национального бегового движения и входит в календарь Национального бегового движения Всероссийской федерации легкой атлетики.

В забегах могут принять участие любители бега старше 14 лет.

4 августа 2018

Петергоф, парк Александрия

9:00 – 17:00