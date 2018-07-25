2018-07-27T14:52:54+03:00
Общество

На петербургские мосты возвращают керамические таблички

Историческую справедливость восстановили с подачи городского художника-керамиста
Ирина СЕБЕЛЕВА
Поделиться:
Новые таблички уже появились у десяти мостов Фото: предоставлено МостотрестомНовые таблички уже появились у десяти мостов Фото: предоставлено Мостотрестом
Изменить размер текста:

Еще три года назад художник-керамист Юрий Осинин заметил, что в центре Петербурга прекрасные керамические таблички с названиями мостов стали заменять на безликие жестяные, с наклеенной сверху пленкой.

Обращения в инстанции успеха не принесли. Тогда Юрий решился на эксперимент. В собственной мастерской он изготовил керамическую табличку для Таракановского моста и самовольно заменил старую на новую.

- Столбики с названиями мостов, сама идея подписать все мосты так, словно они экспонаты в музее - чисто петербургская история. Нигде такого больше нет, - объяснял он в своем ЖЖ. - Это наша фишка, деталь, к которой нельзя так по-хамски относиться.

Прошло три года.Оказалось, что табличка пережила этот период отлично.

- С ней все в порядке, никаких повреждений, трещин или признаков начала выветривания нет. И выломать никто не пытался, - рассказывал тогда Осинин. - И мы решили продолжать тему. Сделали триднадцать мостов, в планах еще пять. Поцелуев, Декабристов, Красногвардейский, Смежный и Английский.

А были они вот такими Фото: личная страница Юрия Осинина в соцсети

А были они вот такими Фото: личная страница Юрия Осинина в соцсети

И ведь это действительно красиво. Только вот, с точки зрения закона, действия Юрия - самоуправство. Однако - редкий случай - его не только не наказали, но и, поблагодарили.

- Мы не оправдываем его действия, - говорит директор «Мостотреста» Александр Бурносов. - И как учреждение, отвечающее за сохранность вверенного государственного имущества, разъяснили Юрию, что его поступок может быть квалифицирован в качестве административного правонарушения. Однако саму идею сочли удачной.

Сотрудники предприятия встретились с художником и решили дальше вместе реализовать проект. Юрий в нем выступил и как консультант, и как автор табличек. В «Мостотресте» пообещали: к середине следующей недели новыми табличками обзаведется еще 17 переправ. На десяти из них все уже смонтировано.

- Кроме керамики, используемой первоначально для изготовления именных табличек, возвращен будет и исторический стиль написания наименований, - рассказывают в пресс-службе предприятия. - Шрифт был разработан на основании сохранившихся образцов. Каждую табличку покроют глянцевой глазурью и придадут рельеф.

- Оказалось, что за три года в "Мострострое" полностью сменилась команда. Тех людей, которые когда-то отшили нас с Таракановским мостом, на предприятии больше нет, - рассказал "Комсомольской правде в Петербурге" Юрий Осинин. - И сейчас они проявили себя, как люди с хорошим взглядом на город.

По словам Юрия, таблички, которые он поставил сам, убирать вряд ли будут. Скорей, узаконят и согласуют. Но, при совместной разработке, уже учли многие нюансы, например, рамки.

- Мы стандартизировали их рамки, сделали их одного размера, - пояснил художник. - Такого базара разнообразного больше не будет.

Юрий менял таблички сам Фото: личная страница Юрия Осинина в соцсети

Юрий менял таблички сам Фото: личная страница Юрия Осинина в соцсети

КОНКРЕТНО

Где будут новые таблички

Новые керамические таблички обретут следующие мосты: Почтамтский, Фонарный, Мало-Конюшенный, 1-й и 2-й Садовые, 1-й Инженерный, перекинутые через р. Мойку; Пантелеймоновский и Прачечный – через р. Фонтанку; Ново-Конюшенный и Театральный – через канал Грибоедова; Кронверкский и Иоанновский – через Кронверкский пролив; 1-й и 2-й Зимние, Эрмитажный – через Зимнюю канавку; Нижний и Верхний Лебяжьи – через Лебяжью канавку.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
В Ленинградской области мужчина жестоко убил соседа из-за громкой музыки
Экологи: Зелененькая Красненькая - это нормально
Мужчина и женщина в Луге забили бездомного до смерти
Экологическое состояние Суздальских озер проверят за 9,5 миллионов рублей
Полумарафон "Северная столица" 5 августа остановит трамваи и троллейбусы
В Ленинградской области утонул 16-летний подросток, спасая своего младшего брата
Аноним предупредил Николая Валуева о взрыве в ТРК "Галерея" в Санкт-Петербурге
Грабителя кондитерской задержали в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге из перевернувшейся бетономешалки вылетел водитель
В квартире в Санкт-Петербурге организовали подпольное казино с игровыми автоматами
Кронштадт и Фудзи станут городами-побратимами
Петербуржец убил свою престарелую мать 50 ударами по голове
Вспыхнула и сгорела: у «Ладожской» огонь уничтожил «Ладу Калину»
Полиция Петербурга ищет 8 биотуалетов, пропавших в День ВМФ
Будущую станцию метро «Шуваловский проспект» передвинут
В четверг вечером в Петербурге был «падеж» мотоциклистов. Всего за пару часов сбили сразу троих
В Колпино мошенницы обещали «заговорить» больного и выманили у его матери-пенсионерки почти полмиллиона рублей
В Петербурге должнику присудили штраф за попытку подарить арестованную дачу