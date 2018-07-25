На петербургские мосты возвращают керамические таблички

25 Июль 19:25 2018-07-27T14:52:54+03:00

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Еще три года назад художник-керамист Юрий Осинин заметил, что в центре Петербурга прекрасные керамические таблички с названиями мостов стали заменять на безликие жестяные, с наклеенной сверху пленкой.

Обращения в инстанции успеха не принесли. Тогда Юрий решился на эксперимент. В собственной мастерской он изготовил керамическую табличку для Таракановского моста и самовольно заменил старую на новую.

- Столбики с названиями мостов, сама идея подписать все мосты так, словно они экспонаты в музее - чисто петербургская история. Нигде такого больше нет, - объяснял он в своем ЖЖ. - Это наша фишка, деталь, к которой нельзя так по-хамски относиться.

Прошло три года.Оказалось, что табличка пережила этот период отлично.

- С ней все в порядке, никаких повреждений, трещин или признаков начала выветривания нет. И выломать никто не пытался, - рассказывал тогда Осинин. - И мы решили продолжать тему. Сделали триднадцать мостов, в планах еще пять. Поцелуев, Декабристов, Красногвардейский, Смежный и Английский.

А были они вот такими Фото: личная страница Юрия Осинина в соцсети

И ведь это действительно красиво. Только вот, с точки зрения закона, действия Юрия - самоуправство. Однако - редкий случай - его не только не наказали, но и, поблагодарили.

- Мы не оправдываем его действия, - говорит директор «Мостотреста» Александр Бурносов. - И как учреждение, отвечающее за сохранность вверенного государственного имущества, разъяснили Юрию, что его поступок может быть квалифицирован в качестве административного правонарушения. Однако саму идею сочли удачной.

Сотрудники предприятия встретились с художником и решили дальше вместе реализовать проект. Юрий в нем выступил и как консультант, и как автор табличек. В «Мостотресте» пообещали: к середине следующей недели новыми табличками обзаведется еще 17 переправ. На десяти из них все уже смонтировано.

- Кроме керамики, используемой первоначально для изготовления именных табличек, возвращен будет и исторический стиль написания наименований, - рассказывают в пресс-службе предприятия. - Шрифт был разработан на основании сохранившихся образцов. Каждую табличку покроют глянцевой глазурью и придадут рельеф.

- Оказалось, что за три года в "Мострострое" полностью сменилась команда. Тех людей, которые когда-то отшили нас с Таракановским мостом, на предприятии больше нет, - рассказал "Комсомольской правде в Петербурге" Юрий Осинин. - И сейчас они проявили себя, как люди с хорошим взглядом на город.

По словам Юрия, таблички, которые он поставил сам, убирать вряд ли будут. Скорей, узаконят и согласуют. Но, при совместной разработке, уже учли многие нюансы, например, рамки.

- Мы стандартизировали их рамки, сделали их одного размера, - пояснил художник. - Такого базара разнообразного больше не будет.

Юрий менял таблички сам Фото: личная страница Юрия Осинина в соцсети

КОНКРЕТНО

Где будут новые таблички

Новые керамические таблички обретут следующие мосты: Почтамтский, Фонарный, Мало-Конюшенный, 1-й и 2-й Садовые, 1-й Инженерный, перекинутые через р. Мойку; Пантелеймоновский и Прачечный – через р. Фонтанку; Ново-Конюшенный и Театральный – через канал Грибоедова; Кронверкский и Иоанновский – через Кронверкский пролив; 1-й и 2-й Зимние, Эрмитажный – через Зимнюю канавку; Нижний и Верхний Лебяжьи – через Лебяжью канавку.