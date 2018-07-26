Сотрудники «Балтики» начали следить за качеством продукции через мобильное приложение

26 Июль 11:00 2018-07-26T11:11:31+03:00

В этом году новым технологическим решением пользуются уже 1760 человек

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Диджитал–технологии помогают пивоваренной компании «Балтика» контролировать качество и представленность своей продукции в торговых точках. Более 1700 сотрудников компании используют мобильное приложения MiniCRM, которое позволяет каждому вносить вклад в повышение уровня обслуживания потребителей.

Обеспечение высокого качества продукции – ключевой приоритет компании. Мобильное приложение MiniCRM стало еще одним этапом в системе всеобщего управления качеством – контроль с момента закупки сырья и до прилавка торговой точки. Приложение MiniCRM позволяет любому сотруднику компании во время обычного посещения магазина за пару кликов сообщить о внешнем виде продукции (состояние этикетки, маркировки, упаковки), сроке годности, представленности пива на полках и состоянии и наполненности холодильника.

- Пиво - сложный продукт, который требует правильных условий хранения, -подчеркивает начальник службы управления интегрированной системой менеджмента «Балтики» Кирилл Купцинелли. - И хотя мы контролируем качество на всех этапах производства, многое все же зависит от правильного обращения с продуктом в магазине. Мобильное приложение позволяет нам становиться лучше в обоих направлениях.

Внедрение цифровых технологий осуществляется в компании в рамках одного из приоритетов бизнес-стратегии «ПАРУСА’22» Carlsberg Group, частью которой является «Балтика».