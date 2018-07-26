фестиваль водного экстрима "Огонь, вода и трубы 2018"

26 Июль 16:00 2018-07-26T15:59:49+03:00

Самые сильные райдеры России выйдут на воду, чтобы побороться за пьедестал с мировыми звёздами

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Соревнования Огонь, Вода и Трубы за 4 года трансформировались из локальных соревнований в грандиозный фестиваль водного экстрима и активного образа жизни. В 2018 году команда проекта Kingwinch готовит самое мощное, громкое и захватывающее событие, которое только возможно в мире вейкбординга.

20 000 долларов США - рекордный призовой фонд за всю историю российских соревнований. Эта сумма делает Огонь, Вода и Трубы одними из самых заметных соревнований на мировой арене и привлекает знаменитых зарубежных спортсменов со всех континентов.

Огонь, Вода и Трубы — это соревнования категории PRO. Зрителям не придётся скучать, наблюдая за попытками начинающих: только самые сильные райдеры России выйдут на воду, чтобы побороться за пьедестал с мировыми звёздами из Америки, Европы и Азии. Такого уровня ещё не видел никто.

Градус адреналина превысит любые допустимые нормы благодаря уникальному двухуровневому джиб-парку KWWS, от исполнения трюков в котором захватывает дух. Самые сложные и опасные элементы вейкбординга прямо над головами у тысяч зрителей. Экстрим в своём самом настоящем обличии.

Cash 4 Tricks — любимая публикой и самая креативная номинация состоится и в этот раз. Наличные за самые необычные, новые, сложные и красивые трюки на фигурах. Никаких ограничений, только самые смелые и экстремальные идеи спортсменов, эффектные падения и овации толпы!

Рост аудитории события до 7000 человек в 2017 году сделал Огонь, Вода и Трубы полноценным фестивалем, а это значит, что для всех гостей будут доступны всевозможные летние активности и развлечения. На протяжении обоих дней будут проходить зрелищные шоу-кейсы и призовые конкурсы для всех желающих, а по завершению соревнований состоится шумная вечеринка с актуальными DJ-сетами и праздничным фейерверком.

Команда Kingwinch приглашает отпраздновать лето вместе на форту Константин и сделать Огонь, Вода и Трубы событием небывалого масштаба. Увидимся 3 и 4 августа!

Дата и время проведения

3-4 августа 2018. Начало в 12:00.

Место

Вейк-парк Kingwinch, форт Константин, г. Кронштадт.

Категория 0+.

Стоимость входа 400 рублей для взрослых; 300 рублей для детей. Дети до 7 лет - бесплатно

Вход по клубным картам Kingwinch - бесплатно

Парковка 1 авто на территории парка - 200 рублей

Регистрация на участие в соревнованиях:

Для участия необходимо заполнить данную форму

Стартовый взнос за участие в соревнованиях: 1500 рублей.

Регистрация продлится до 1 августа 2018, 23:00.