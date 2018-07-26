2018-07-26T15:59:49+03:00
Афиша

фестиваль водного экстрима "Огонь, вода и трубы 2018"

Самые сильные райдеры России выйдут на воду, чтобы побороться за пьедестал с мировыми звёздами
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Огонь, Вода и Трубы — это соревнования категории PRO.Огонь, Вода и Трубы — это соревнования категории PRO.
Изменить размер текста:

Соревнования Огонь, Вода и Трубы за 4 года трансформировались из локальных соревнований в грандиозный фестиваль водного экстрима и активного образа жизни. В 2018 году команда проекта Kingwinch готовит самое мощное, громкое и захватывающее событие, которое только возможно в мире вейкбординга.

20 000 долларов США - рекордный призовой фонд за всю историю российских соревнований. Эта сумма делает Огонь, Вода и Трубы одними из самых заметных соревнований на мировой арене и привлекает знаменитых зарубежных спортсменов со всех континентов.

Огонь, Вода и Трубы — это соревнования категории PRO. Зрителям не придётся скучать, наблюдая за попытками начинающих: только самые сильные райдеры России выйдут на воду, чтобы побороться за пьедестал с мировыми звёздами из Америки, Европы и Азии. Такого уровня ещё не видел никто.

Градус адреналина превысит любые допустимые нормы благодаря уникальному двухуровневому джиб-парку KWWS, от исполнения трюков в котором захватывает дух. Самые сложные и опасные элементы вейкбординга прямо над головами у тысяч зрителей. Экстрим в своём самом настоящем обличии.

Cash 4 Tricks — любимая публикой и самая креативная номинация состоится и в этот раз. Наличные за самые необычные, новые, сложные и красивые трюки на фигурах. Никаких ограничений, только самые смелые и экстремальные идеи спортсменов, эффектные падения и овации толпы!

Рост аудитории события до 7000 человек в 2017 году сделал Огонь, Вода и Трубы полноценным фестивалем, а это значит, что для всех гостей будут доступны всевозможные летние активности и развлечения. На протяжении обоих дней будут проходить зрелищные шоу-кейсы и призовые конкурсы для всех желающих, а по завершению соревнований состоится шумная вечеринка с актуальными DJ-сетами и праздничным фейерверком.

Команда Kingwinch приглашает отпраздновать лето вместе на форту Константин и сделать Огонь, Вода и Трубы событием небывалого масштаба. Увидимся 3 и 4 августа!

Дата и время проведения

3-4 августа 2018. Начало в 12:00.

Место

Вейк-парк Kingwinch, форт Константин, г. Кронштадт.

Категория 0+.

Стоимость входа 400 рублей для взрослых; 300 рублей для детей. Дети до 7 лет - бесплатно

Вход по клубным картам Kingwinch - бесплатно

Парковка 1 авто на территории парка - 200 рублей

Регистрация на участие в соревнованиях:

Для участия необходимо заполнить данную форму

Стартовый взнос за участие в соревнованиях: 1500 рублей.

Регистрация продлится до 1 августа 2018, 23:00.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ленинградской области мужчина жестоко убил соседа из-за громкой музыки
Экологи: Зелененькая Красненькая - это нормально
Мужчина и женщина в Луге забили бездомного до смерти
Экологическое состояние Суздальских озер проверят за 9,5 миллионов рублей
Полумарафон "Северная столица" 5 августа остановит трамваи и троллейбусы
В Ленинградской области утонул 16-летний подросток, спасая своего младшего брата
Аноним предупредил Николая Валуева о взрыве в ТРК "Галерея" в Санкт-Петербурге
Грабителя кондитерской задержали в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге из перевернувшейся бетономешалки вылетел водитель
В квартире в Санкт-Петербурге организовали подпольное казино с игровыми автоматами
Кронштадт и Фудзи станут городами-побратимами
Петербуржец убил свою престарелую мать 50 ударами по голове
Вспыхнула и сгорела: у «Ладожской» огонь уничтожил «Ладу Калину»
Полиция Петербурга ищет 8 биотуалетов, пропавших в День ВМФ
Будущую станцию метро «Шуваловский проспект» передвинут
В четверг вечером в Петербурге был «падеж» мотоциклистов. Всего за пару часов сбили сразу троих
В Колпино мошенницы обещали «заговорить» больного и выманили у его матери-пенсионерки почти полмиллиона рублей
В Петербурге должнику присудили штраф за попытку подарить арестованную дачу