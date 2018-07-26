2018-07-26T16:19:35+03:00
Дом. Семья

Торговая марка «Элитагро» представляет пакетированные семена

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Пакетированные семенаПакетированные семена
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КАМНЕЛОМКА ВОЛОСЫ ВЕНЕРЫ

Это многолетнее, декоративнолиственное, ампельное, почвопокровное травянистое растение высотой 20-25 см. Растет быстро, в основном среди скал, цепляясь длинными побегами- «усами» за трещины и расщелины. Камнеломка образует довольно сомкнутые подушки-дернины. Некрупные листья собраны в розетки. Цветки мелкие, пятилепестковые, пурпурные, сверкают, как звездочки. Цветет камнеломка в мае-июне. Используется как украшение декоративных садиков с каменными стенами, искусственных скал, гротов, для образования низких и густых бордюров. А в альпинарии растения высаживают большими группами, где они образуют густые заросли, усыпанные множеством цветов.

ПРИМУЛА ПЕРВАЯ КРАСАВИЦА СИНЯЯ

Коротко-корневищное растение с плотными, кожистыми, серо-зелеными листьями, свернутыми в виде раковины вокруг цветоноса. Цветонос до 20 см высотой. Зонтиковидное соцветие из 5-20 крупных, бархатистых цветков, со слабым ароматом. Окраска цветков синяя с глазком. Цветение май - июнь. Прекрасно подойдёт для альпийской горки. Хорошо сочетается с нарциссами, мускари, сциллами.

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