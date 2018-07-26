Петербургские чиновники заплатят 23 миллиона за ремонт несуществующей улицы

26 Июль 16:28 2018-07-27T14:57:05+03:00

Причина не человеческая, а чисто техническая: когда формировали адресную программу, такая улица была Фото: Александр ГЛУЗ

Речь идет об улице Пролетарской Диктатуры, которая исчезла с карт культурной столицы в прошлом году

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Латать асфальт «Фотошопом»? Уже немодно. Теперь петербургские чиновники ремонтируют за реальные деньги. Правда, улицы, которых в городе нет. Курьезный госзаказ опубликовала на днях Дирекция транспортного строительства. За 23,3 миллиона рублей подрядчику предлагают починить улицу Пролетарской Диктатуры.

Судя по конкурсной документации, на улице собираются срезать старое покрытие и «постелить» четырнадцать тысяч квадратных метров нового. Тротуары замостят новой бетонной плиткой, а рядом поставят новые бортовые камни, 28 метров из которых сделают из гранита. Еще заменят 69 комплектов колодцев. А после восстановят разметку и три квадратных метров газона.

Подрядчика выберут 23 августа, а успеть закончить нужно до ноября. На обновленную улицу будет действовать гарантия: пять лет – на асфальт, семь – на бордюры и поребрики, тротуары и колодца. Разметка и газон должны продержаться хотя бы полгода.

Единственный нюанс в том, что никакой улицы Пролетарской Диктатуры нет. Она – «соседка» здания городской администрации – исчезла с карт Северной столицы прошлым летом: тогда ей вернули историческое название, Лафонская. Его улица носила с 1864-го до 1952-го, по имени статс-дамы, начальницы Смольного института благородных девиц в течение 33 лет Софьи Ивановны де Лафон.

– Конкурсные процедуры и включение в адресную программу осуществляются на основании дефектных ведомостей, предоставляемых Комитетом по благоустройству, а также постановления правительства, в котором перечислены все дороги, официально принадлежащие городу, – объяснила «Комсомолке» пресс-секретарь Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Юлия Головина. – Когда все это формировалось, улица еще называлась по-старому.

За свою более чем 220-летнюю историю улица сменила много имен. На старейшем сохранившемся плане 1798 года она обозначена как Монастырская и Богадельная. Богадельной, в честь расположенной в доме №3 богадельни, улица пробыла до 1822 года. Затем ее называли Пещаной, Песочной, Песочным переулком. На четыре года улица вошла в состав Орловской. А 30 июля 1864-го стала Лафонской.