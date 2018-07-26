«МегаФон» на марафоне «Белые ночи»: скорость важнее всего

26 Июль 17:00 2018-07-26T17:12:53+03:00

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В минувшее воскресенье центральные улицы Петербурга превратились в единую беговую дорожку для тысяч горожан: здесь при поддержке «МегаФона» состоялся международный марафон «Белые ночи».

«МегаФон» выступил официальным партнером международного марафона «Белые ночи», который входит в список World’s Marathons и по праву считается самым известным и популярным в Петербурге среди профессионалов и любителей. С самого утра 22 июля Дворцовая площадь заполнилась людьми: 11 000 участников решили проверить себя на дистанции в 10 км или 42 км, более 4 000 зрителей пришли поддержать спортсменов.

На всем маршруте по центральным улицам, проспектам и набережным, от старта и до самого финиша на Дворцовой площади, «МегаФон» заранее подготовил сеть и установил передвижную базовую станцию, чтобы связь и скоростной мобильный интернет работали на 100% даже при повышенных нагрузках.

Оператор отвечал и за музыкальное сопровождение. Накануне участники забега – пользователи соцсетей выбрали онлайн любимые треки, обеспечив себе хорошее настроение: на площадке «МегаФона» во время марафона звучали композиции именно из этого плей-листа. А чтобы марафон вместе со спортсменами выдержали их мобильные телефоны, «МегаФон» установил 5 бесплатных зарядочных станций. Возможность зарядиться новыми силами после изнурительного забега получили и сами марафонцы, в чьих телефонах стоит SIM-карта «МегаФона»: они смогут бесплатно в течение месяца посетить SPA в фитнес-клубе. А для всех участников «Белых ночей» оператор приготовил еще один бонус – бесплатные снимки с оригинальной рамкой в спортивном фотобанке Марафон Фото: 30 000 фотографий можно скачать уже сегодня!