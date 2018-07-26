«Преступление и наказание» наших дней

26 Июль 18:18 2018-07-26T18:55:18+03:00

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Накануне праздника – Дня сотрудника органов следствия мы побывали на рабочем месте следователя по особо важным делам 1-го следственного отдела 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Константина Зеленого.

С ним мы встречаемся в его отделе. В кабинете десятки коробок с вещдоками, сотни томов уголовных дел – сейчас следователь работает над окончанием крупного дела о мошенниках, обманывавших стариков, блокадников и ветеранов ВОВ, "втюхивая" им обычные БАД под видом дорогостоящих лекарственных средств. Ждем, пока Зеленый закончит работать с обвиняемым. На часах 22.30, и следователь наконец разрешает войти в его кабинет.

- По окончанию школы собирался поступать в Военный Университет Минобороны РФ на прокурорско-следственный факультет, но уже тогда, повстречав свою будущую супругу, передумал и поступил на юрфак в гражданский ВУЗ, - рассказывает следователь.

Но всё равно судьба привела его в следствие. Свою карьеру следователя Константин Сергеевич начал в Следственном управлении СК РФ по Ленобласти, потом участвовал в создании следственных органов в Крыму. Сегодня и он трудится в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. За последнее время им было расследовано дело о вооружённом нападении на сотрудников ОМОН в декабре 2015-го года, которые в дневное время на глазах у множества петербуржцев были в упор расстреляны из автомата и заживо подожжены прямо в полицейском автомобиле. Один из ОМОНовцев погиб, второй чудом остался жив, но стал инвалидом.

Раскрывать детали всех своих «громких» дел Зеленый не спешит. Но для нас, все же рассказал одну историю, очень похожую на детектив:

- В ноябре 2017 года произошло убийство старейшей работницы Мариинского театра, Нины Мациной. Ей было 93 года. Она пережила войну, блокаду, а смерть приняла от рук «сиделки» и двух ее подельников. Причем убили ее очень жестоко – связали руки и задушили, - говорит следователь.

Раскрывать детали всех своих «громких» дел Зеленый не спешит.Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Это сейчас следователи знают все детали преступления, а в тот день, когда приехали на место убийства, у них не было ничего.

- Дело находилось не у меня, я был включен в состав следственной группы для оказания помощи своему коллеге. Прибыв на место преступления, мы стали допрашивать ряд значимых по делу свидетелей – соседей, знакомых, а также сотрудницу по уходу за пожилыми людьми – галину Гусейнову, которая ухаживала за погибшей. Ввиду хорошо продуманной защитной версии и тщательной подготовке к последующим допросам, Гусейновой удалось ввести в заблуждение даже опытных оперативников и отвести от себя подозрения в убийстве. На допросе она давала уверенные, чёткие показания, предъявляла объективные данные, «лжесвидетельствовавшие» о её непричастности к преступлению. Впоследствии нам стало известно, что она начала готовиться к преступлению ещё за несколько месяцев до этого – изучала криминальные сводки, статьи о том, как обмануть полиграф и т.д. Несмотря на это, интуиция мне подсказывала, что убийца Мациной – она!

Интуицию к делу не пришьёшь, и следователи были вынуждены отпустить Гусейнову, но, как оказалось, ненадолго. Уже под утро, окончив проведение неотложных следственных действий, следователь Зеленый К. решил вернуться на место преступления, где им были найдены важные зацепки и неопровержимые доказательства причастности соцработницы к убийству.

- На самом деле, я не сторонник рассказывать о том, как удаётся раскрыть преступления. Зачем? Давать бандитам возможность оттачивать свои навыки? Хотя я уверен в том, что идеальных преступлений не бывает – всегда остаётся какая-то зацепка. Но, найти ее бывает непросто, при этом важно не упустить время, - делится с нами следователь.

Убийство Нины Мациной раскрыли петербургские следователи. Со старейшей работницей Мариинки расправилась ее же сиделка. ФОТО: предоставлено пресс-службой Мариинского театра (Валентина Барановского)

- Я могу лишь сказать о том, что помимо установленных нами доказательств причастности Гусейновой, благодаря качественно проведённым следственным действиям, нам удалось получить сведения, впоследствии послужившие изобличению и иных причастных к этому дерзкому преступлению лиц. Так, по нашему поручению оперативниками были изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения в одном из супермаркетов, на которых Гусейнова через пару часов после убийства встретилась с двумя гражданами Республики Армения. Один из них, находясь в возбужденном эмоциональном состоянии, подробно продемонстрировал, как сопротивлялась потерпевшая, как он связывал ей руки и задушил, - говорит Зеленый.

В настоящее время расследование этого резонансного дела продолжается. Преступникам грозит срок, вплоть до пожизненного. По итогам работы за 2017 год следователь Зеленый признан лучшим следователем по особо важным делам Санкт-Петербурга.

Как нам признался следователь, одним из его любимых произведений является «Преступление и наказание» Достоевского. При раскрытии этого преступления ему посчастливилось, отчасти, почувствовать себя одним из главных героев этого произведения, следователем Порфирием Петровичем. В обоих случаях, убийства удалось раскрыть благодаря интуиции следователей. Недаром органы следствия существуют уже более 300 лет и сегодня традиции следственной канцелярии, учреждённой указом Петра 1 – 25 июля 1713 года, продолжает осуществлять Следственный комитет России.