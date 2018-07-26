2018-07-26T17:37:33+03:00
Спорт

В следующем сезоне мы увидим другой СКА

Давид ГЕНКИН
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Широка география болельщиков СКА. Фото: ХК СКАШирока география болельщиков СКА. Фото: ХК СКА
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Хоккеисты СКА продолжают подготовку к новому сезону. Сейчас армейцы тренируются в Петербурге, в спортивном комплексе «Хоккейный город». А на следующей неделе отправятся в Сочи, где сыграют четыре матча в рамках турнира Sochi Hockey Open. Соперниками СКА будут ХК «Сочи», «Куньлунь Ред Стар», ярославский «Локомотив» и действующий обладатель Кубка Гагарина «Ак Барс».

«Звезды» подались за океан

В предстоящем сезоне мы увидим сильно обновленный СКА. Команду покинули семь игроков, почти все они были ее лидерами. В НХЛ отправились четверо – вратарь Микко Коскинен, защитники Егор Яковлев и Вячеслав Войнов, нападающий Илья Ковальчук.

В отъезде ведущих игроков СКА за океан ничего удивительного нет. Как показывает опыт, если хоккеист получил приглашение в клуб Национальной хоккейной лиги, то удержать его в КХЛ можно лишь на непродолжительное время. Авторитет НХЛ в спортивном мире по-прежнему непоколебим.

Надо сказать, что из этой четверки особенно запомнились петербургским болельщикам наш основной вратарь Микко Коскинен, который не раз выручал армейцев в трудных ситуациях, и Илья Ковальчук. Этот звездный форвард долгое время был капитаном команды, помог СКА дважды выиграть Кубок Гагарина.

Нападающий Вадим Шипачев продолжит карьеру в московском «Динамо». Минувшим летом Вадим отправился во вновь образованный клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс». Попытка оказалась неудачной. Уже через несколько месяцев форвард вернулся в Петербург, обратно в СКА его взяли с большим понижением в зарплате. Хотя Вадима и включили в олимпийскую сборную России, на Играх в Пхенчхане он сыграл всего один матч.

Норвежский нападающий Патрик Торесен возвращается на родину, а игрок того же амплуа россиянин Сергей Широков перешел в омский «Авангард».

Неизвестные новобранцы

Появились в СКА новобранцы. Это – вратарь Магнус Хелльберг (предыдущий клуб - «Куньлунь Ред Стар»), защитники Артем Земченок («Адмирал»), Василий Токранов («Ак Барс»), Ярослав Дыбленко («Бингемтон Девилз», Американская хоккейная лига); нападающие Алексей Бывальцев («Амур»), Наиль Якупов («Колорадо Эвеланш», НХЛ), Олег Ли («Амур»).

Из всех перечисленных игроков широкому кругу болельщиков известны, пожалуй, лишь Наиль Якупов, который в составе сборной России становился призеров молодежных чемпионатов мира, и чемпион мира в составе сборной Швеции Магнус Хелльберг.

Магнус Хелльберг. вероятно. станет основным вратарем петербургской команды. ХК СКА

Магнус Хелльберг. вероятно. станет основным вратарем петербургской команды. ХК СКА

Но Якупов ничем не проявил себя за несколько проведенных в НХЛ сезонов, что же касается Хелльберга… В СКА есть достаточно сильный голкипер, игрок сборной России 22-летний Игорь Шестеркин. После ухода Коскинена Игорь волне мог стать первым номером в петербургской команде. Не совсем понятно, зачем нужен вратарь-легионер…

- Трудно сказать, что можно ожидать от новобранцев, - считает известный в прошлом защитник СКА бронзовый призер чемпионата СССР 1987 года Александр Михайлов. – Одно дело играть, скажем, в «Амуре», другое - в составе двукратного обладателя Кубка Гагарина. Но очевидно: в следующем сезоне мы увидим другой СКА.

По мнению специалистов, резкое обновление состава петербургской команды, вероятно, вызвано двумя обстоятельствами. Первое - стремлением снизить финансовые расходы: к 2020 году максимальный бюджет клубов должен составить 600 миллионов рублей, тогда как у СКА в прошлом сезоне, по неофициальным данным, он был 2, 5 миллиарда. Второе – новый главный тренер Илья Воробьев строит команду с прицелом на будущее, которая, возможно, и не «выстрелит» в ближайшем сезоне.

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