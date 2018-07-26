В следующем сезоне мы увидим другой СКА

26 Июль 17:18 2018-07-26T17:37:33+03:00

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Хоккеисты СКА продолжают подготовку к новому сезону. Сейчас армейцы тренируются в Петербурге, в спортивном комплексе «Хоккейный город». А на следующей неделе отправятся в Сочи, где сыграют четыре матча в рамках турнира Sochi Hockey Open. Соперниками СКА будут ХК «Сочи», «Куньлунь Ред Стар», ярославский «Локомотив» и действующий обладатель Кубка Гагарина «Ак Барс».

«Звезды» подались за океан

В предстоящем сезоне мы увидим сильно обновленный СКА. Команду покинули семь игроков, почти все они были ее лидерами. В НХЛ отправились четверо – вратарь Микко Коскинен, защитники Егор Яковлев и Вячеслав Войнов, нападающий Илья Ковальчук.

В отъезде ведущих игроков СКА за океан ничего удивительного нет. Как показывает опыт, если хоккеист получил приглашение в клуб Национальной хоккейной лиги, то удержать его в КХЛ можно лишь на непродолжительное время. Авторитет НХЛ в спортивном мире по-прежнему непоколебим.

Надо сказать, что из этой четверки особенно запомнились петербургским болельщикам наш основной вратарь Микко Коскинен, который не раз выручал армейцев в трудных ситуациях, и Илья Ковальчук. Этот звездный форвард долгое время был капитаном команды, помог СКА дважды выиграть Кубок Гагарина.

Нападающий Вадим Шипачев продолжит карьеру в московском «Динамо». Минувшим летом Вадим отправился во вновь образованный клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс». Попытка оказалась неудачной. Уже через несколько месяцев форвард вернулся в Петербург, обратно в СКА его взяли с большим понижением в зарплате. Хотя Вадима и включили в олимпийскую сборную России, на Играх в Пхенчхане он сыграл всего один матч.

Норвежский нападающий Патрик Торесен возвращается на родину, а игрок того же амплуа россиянин Сергей Широков перешел в омский «Авангард».

Неизвестные новобранцы

Появились в СКА новобранцы. Это – вратарь Магнус Хелльберг (предыдущий клуб - «Куньлунь Ред Стар»), защитники Артем Земченок («Адмирал»), Василий Токранов («Ак Барс»), Ярослав Дыбленко («Бингемтон Девилз», Американская хоккейная лига); нападающие Алексей Бывальцев («Амур»), Наиль Якупов («Колорадо Эвеланш», НХЛ), Олег Ли («Амур»).

Из всех перечисленных игроков широкому кругу болельщиков известны, пожалуй, лишь Наиль Якупов, который в составе сборной России становился призеров молодежных чемпионатов мира, и чемпион мира в составе сборной Швеции Магнус Хелльберг.

Магнус Хелльберг. вероятно. станет основным вратарем петербургской команды. ХК СКА

Но Якупов ничем не проявил себя за несколько проведенных в НХЛ сезонов, что же касается Хелльберга… В СКА есть достаточно сильный голкипер, игрок сборной России 22-летний Игорь Шестеркин. После ухода Коскинена Игорь волне мог стать первым номером в петербургской команде. Не совсем понятно, зачем нужен вратарь-легионер…

- Трудно сказать, что можно ожидать от новобранцев, - считает известный в прошлом защитник СКА бронзовый призер чемпионата СССР 1987 года Александр Михайлов. – Одно дело играть, скажем, в «Амуре», другое - в составе двукратного обладателя Кубка Гагарина. Но очевидно: в следующем сезоне мы увидим другой СКА.

По мнению специалистов, резкое обновление состава петербургской команды, вероятно, вызвано двумя обстоятельствами. Первое - стремлением снизить финансовые расходы: к 2020 году максимальный бюджет клубов должен составить 600 миллионов рублей, тогда как у СКА в прошлом сезоне, по неофициальным данным, он был 2, 5 миллиарда. Второе – новый главный тренер Илья Воробьев строит команду с прицелом на будущее, которая, возможно, и не «выстрелит» в ближайшем сезоне.