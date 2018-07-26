2018-07-26T18:16:24+03:00
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Sophie Ellis-Bextor выступит в Петербурге в клубе "Космонавт"

Софи Эллис Бекстор даст два концерта: 11 октября - в Санкт-Петербурге и 12 октября - в Москве
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Sophie Ellis-Bextor выступит в Петербурге в клубе "Космонавт" 11 октября.Sophie Ellis-Bextor выступит в Петербурге в клубе "Космонавт" 11 октября.
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В конце 2000 года в клипе итальянского диджея и продюсера Спиллера появилась невероятной красоты девушка по имени Софи Эллис Бекстор. К тому моменту венецианец только что закончил работу над своим танцевальным синглом "Groovejet" и занимался поиском вокалистки, голос которой смог бы добавить остроты этой композиции. Несмотря на то, что трек пользовался огромной популярностью в ночных клубах мира, после добавления в работу бархатного голоса исполнительницы продажи диска увеличились до сумасшедших тиражей. В чартах всего мира эта композиция занимала верхние строчки.

В том же 2001 году Софи выпустила очередной превосходный сингл в стиле диско под названием "Murder on the Dancefloor", который долго не покидал верхние строчки различных хит-парадов. Тогда история Софи Эллис Бекстор как британской звезды популярной музыки только начиналась. Сейчас она идеальная поп-звезда и икона стиля. Она не стремится войти в историю музыки, но имеет на это все шансы, потому что более 10 лет выпускает только хиты.

Этой осенью Софи Эллис Бекстор даст два концерта: 11 октября - в Санкт-Петербурге и 12 октября - в Москве.

Билеты Софи Эллис Бекстор на концерт в Санкт-Петербурге

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