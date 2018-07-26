"Stone Sour" дадут концерт в Санкт-Петербурге

26 Июль 18:20 2018-07-31T18:44:11+03:00

Осенью 2018 года "Stone Sour" во главе с неподражаемым Кори Тейлором дадут концерты в Санкт-Петербурге и Москве!

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Осенью 2018 года "Stone Sour" во главе с неподражаемым Кори Тейлором дадут концерты в Санкт-Петербурге и Москве!

Своим основанием "Stone Sour" обязана Кори Тейлору, который совместно с Джоелом Экманом создали группу в небольшом городке Де-Мойн, в штате Айова, в 1992 году. Почти сразу к составу группы присоединился и друг Кори Шон Экономаки. Первоначально группа не стремилась к записи новых песен и выпуску альбомов, а просто играла в различных клубах и барах. Ситуация изменилась после прихода в группу Джеймса Рута. С новым ведущим гитаристом группа начала создавать первые демо-записи.

"Мы представляем собой течение мелодичного хард-рока, в который вложен и смысл, и инициатива, - объясняет вокалист "Stone Sour" Кори Тейлор. - "Stone Sour" позволяет мне писать в том стиле, который мне нравится и который был мне совершенно недоступен в "Slipknot".

Придерживаясь музыкальной тяжести, изначально заложенной Тейлором и Рутом, и снимая маски, остальные участники "Stone Sour" создают своего рода интроспективную и глубокую музыку, столь четко отличающую группу на фоне других похожих команд.

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