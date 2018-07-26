2018-07-26T22:06:25+03:00
Общество

В Петербурге театралы и «блокадники» поссорились из-за погибшего в гетто польского писателя

Причиной раздора стала фото-выставка в общем фойе здания на Невском проспекте
Петр КИБЕР
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Из-за выставки в честь Януша Корчака произошел нешуточный скандал. Фото: facebook.com/takosinovaИз-за выставки в честь Януша Корчака произошел нешуточный скандал. Фото: facebook.com/takosinova
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Неприятный и скандальный инцидент произошел в Петербурге. Из-за недопонимания и отсутствия согласованности, сначала были убраны, а потом возвращены экспонаты фото-выставки, посвященной 140-летию погибшего в гетто польского писателя Януша Корчака. Выяснилось, что экспозицию со стен сняли члены общества «Жители блокадного Ленинграда»

- Поднялись в общество блокадников, там секретарь Людмила Павловна. Признает, что они демонтировали выставку памяти Корчака, - написал в соцсети депутат ЗакСа Борис Вишневский.

При этом общественники не хотели отдавать экспонаты. Позднее, после вмешательства полиции, фотографии были возвращены Интерьерному театру, который и организовал экспозицию.

Как выяснилось, членам общества «блокадного Ленинграда» показалось, что напоминания о зверствах фашистов могут задеть чувства немецкой делегации, которая должна была прибыть к ним. А руководство Интерьерного театра, расположенное в том же доме, но на два этажа выше, организовало выставку без согласования.

Театралы, в свою очередь подчеркивают, что фойе внизу общее, а экспозицию они организовали, так как проводят мероприятия, посвященные памяти польского писателя и педагога, вместе с двумя сотнями своих учеников казненного фашистами в газовой камере. И это был не упрек немецкой делегации, о которой в Интерьерном театре не знали, а отдельная и самостоятельная выставка.

Сейчас экспонаты уже возвращены в театр, однако на прежнее место при входе их пока не повесили.

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