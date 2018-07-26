Выстрел из пушки Петропавловской крепости прозвучит в честь 25-летия журнала «Панорама ТВ»

26 Июль 09:13 2018-07-30T17:12:23+03:00

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26 июля полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости прозвучит в честь 25-летия журнала «Панорама ТВ».

Традиционный залп даст старт праздничным мероприятиям, приуроченным к юбилею издания.

25 лет «Панорама ТВ» радует своих читателей яркими, интересными и эксклюзивными материалами. Журнал стал для петербуржцев надежным другом и путеводителем в мире кино и телевидения. В Петербурге читают всегда! И каждая третья семья в Северной столице читает «Панораму ТВ».

Игорь Корнелюк: «Обо всем, что происходит в мире кино и шоу-бизнеса, я узнаю благодаря «Панораме ТВ». 25 лет для издания не просто юбилей, а большая победа! Это лишний раз доказывает, что «Панорама ТВ» нужна читателям! Желаю вам процветания и долгих-долгих лет!»

Сигнал к началу праздничных мероприятий с Нарышкина бастиона от лица всех сотрудников даст главный редактор Алексей Владимирович Блинов.

«Мы очень признательны читателям за верность нашему журналу. Команда настоящих профессионалов – авторов, редакторов, экспертов – делает все, чтобы он развивался, становился красочнее, интереснее, но при этом оставался истинно петербургским – интеллигентным, с хорошим вкусом и русским литературным языком. Так было, есть и будет. Мы для вас! Всегда!»

В свой день рождения «Панорама ТВ» дарит подарки своим читателям. Так, 26 июля состоится награждение победителей конкурса «Семья Панорамы ТВ».

Евгения Елисеева: «Панораме» 25! Для нашей семьи «Панорама ТВ» – хороший друг и верный советчик. Благодаря журналу мы в курсе последних событий, знаем куда нужно ехать на выходные, в какое кино сходить и чем удивить друзей на кухне, благодаря кроссвордам всегда эрудированны, а детская рубрика не перестает удивлять. Нет ничего лишнего в «Панораме ТВ», даже реклама всегда уместна и очень кстати. Вообще не рассматриваем другие издания, покупаем журнал с тех времен, когда он был черно-белый. Процветания и побольше встреч с читателями!»