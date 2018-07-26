2018-07-30T17:12:23+03:00
Афиша

Выстрел из пушки Петропавловской крепости прозвучит в честь 25-летия журнала «Панорама ТВ»

Традиционный залп даст старт праздничным мероприятиям, приуроченным к юбилею издания
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

26 июля полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости прозвучит в честь 25-летия журнала «Панорама ТВ».

Традиционный залп даст старт праздничным мероприятиям, приуроченным к юбилею издания.

25 лет «Панорама ТВ» радует своих читателей яркими, интересными и эксклюзивными материалами. Журнал стал для петербуржцев надежным другом и путеводителем в мире кино и телевидения. В Петербурге читают всегда! И каждая третья семья в Северной столице читает «Панораму ТВ».

Игорь Корнелюк: «Обо всем, что происходит в мире кино и шоу-бизнеса, я узнаю благодаря «Панораме ТВ». 25 лет для издания не просто юбилей, а большая победа! Это лишний раз доказывает, что «Панорама ТВ» нужна читателям! Желаю вам процветания и долгих-долгих лет!»

Сигнал к началу праздничных мероприятий с Нарышкина бастиона от лица всех сотрудников даст главный редактор Алексей Владимирович Блинов.

«Мы очень признательны читателям за верность нашему журналу. Команда настоящих профессионалов – авторов, редакторов, экспертов – делает все, чтобы он развивался, становился красочнее, интереснее, но при этом оставался истинно петербургским – интеллигентным, с хорошим вкусом и русским литературным языком. Так было, есть и будет. Мы для вас! Всегда!»

В свой день рождения «Панорама ТВ» дарит подарки своим читателям. Так, 26 июля состоится награждение победителей конкурса «Семья Панорамы ТВ».

Евгения Елисеева: «Панораме» 25! Для нашей семьи «Панорама ТВ» – хороший друг и верный советчик. Благодаря журналу мы в курсе последних событий, знаем куда нужно ехать на выходные, в какое кино сходить и чем удивить друзей на кухне, благодаря кроссвордам всегда эрудированны, а детская рубрика не перестает удивлять. Нет ничего лишнего в «Панораме ТВ», даже реклама всегда уместна и очень кстати. Вообще не рассматриваем другие издания, покупаем журнал с тех времен, когда он был черно-белый. Процветания и побольше встреч с читателями!»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ленинградской области мужчина жестоко убил соседа из-за громкой музыки
Экологи: Зелененькая Красненькая - это нормально
Мужчина и женщина в Луге забили бездомного до смерти
Экологическое состояние Суздальских озер проверят за 9,5 миллионов рублей
Полумарафон "Северная столица" 5 августа остановит трамваи и троллейбусы
В Ленинградской области утонул 16-летний подросток, спасая своего младшего брата
Аноним предупредил Николая Валуева о взрыве в ТРК "Галерея" в Санкт-Петербурге
Грабителя кондитерской задержали в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге из перевернувшейся бетономешалки вылетел водитель
В квартире в Санкт-Петербурге организовали подпольное казино с игровыми автоматами
Кронштадт и Фудзи станут городами-побратимами
Петербуржец убил свою престарелую мать 50 ударами по голове
Вспыхнула и сгорела: у «Ладожской» огонь уничтожил «Ладу Калину»
Полиция Петербурга ищет 8 биотуалетов, пропавших в День ВМФ
Будущую станцию метро «Шуваловский проспект» передвинут
В четверг вечером в Петербурге был «падеж» мотоциклистов. Всего за пару часов сбили сразу троих
В Колпино мошенницы обещали «заговорить» больного и выманили у его матери-пенсионерки почти полмиллиона рублей
В Петербурге должнику присудили штраф за попытку подарить арестованную дачу