Похудевшая звезда шоу «Взвешенные люди» спасает свою новорожденную дочь

27 Июль 14:33 2018-07-29T12:25:10+03:00

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Финалистка самого первого сезона шоу «Взвешенные люди» Веста Романова в 2015 году похудела на 50 килограммов. С тех пор она не только не наела их снова, но и учит других людей, как избавиться от жира.

Правда, в последние месяцы Весту было не узнать. У нее снова появился живот, «поплыли» руки. Но эти изменения женщину не пугали, а только радовали. Все потому, что Веста готовилась стать мамой. И в середине июля она родила дочку Кристину.

Практически сразу же молодая мама решила взять себя в руки и бороться с набранными за беременность тридцатью килограммами. И двадцать из них ушли практически сразу же. Но через месяц после появления дочки на свет Весте пришлось забросить похудение.

Веста Романова благодарит врачей из Детской городской больницы №1. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Уже неделю я живу в транспорте и в детской больнице. «Спасибо» участковому педиатру за то, что три недели говорила, что с ребенком все нормально, а я мамаша криворукая. Оказалось, что я дура, потому что ее слушала. Нужно было сразу ехать к платному врачу. Но это все лирика… Пока ждем диагноз и надеемся на скорейшее выздоровление, - написала Веста в своих соцсетях.

Что именно произошло с малышкой, мама решила пока не рассказывать. Веста лишь успокоила поклонников, что «это не смертельно». Известно, что маленькую Кристину привезли в больницу в плачевном состоянии с весом чуть больше двух килограммов и гипотрофией первой степени. По словам мамы, ребенок превратился в «восковую куклу». А за 12 дней в Детской городской больнице номер 1 девочка набрала уже 650 граммов.

Кроха уже набрала больше 600 граммов.

- Вовремя обратились за лечением, поэтому моя малышка будет жить и здравствовать. Только немножечко полечимся, и все будет хорошо. Кристюша снова улыбается и это счастье! – поделилась радостной новостью Веста.

СПРАВКА КП

Шоу «Взвешенные люди» помогает участникам бороться с лишним весом. С теми, чей вес превышает сто, а то и двести килограммов, работают профессиональные тренеры, диетологи, психологи.

Под их чутким руководством участники проходят через изнурительные физические испытания, диеты, постоянные взвешивания. Победитель получает крупный денежный приз и билет в новую жизнь - с новой фигурой и верой в себя. Впрочем, как говорят сами участники, победитель в этом проекте – каждый.