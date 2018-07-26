Все грани джаза и немного интриги

26 Июль 17:32 2018-07-27T22:39:06+03:00

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БЕСЕДКА с Марией Семушкиной. Каким будет фестиваль «Усадьба Джаз» на Елагином острове 00:00 00:00

В ближайшую субботу, 28 июля на Елагином острове снова зазвучат трубы и саксофоны. Накануне события директор фестиваля «Усадьба Jazz» Мария Семушкина рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», чем порадует меломанов.

- Мария, фестиваль уже пятнадцать лет проходит в разных городах страны. Чего вам стоило организовать мероприятие? Кого удалось пригласить?

- Несложно было собрать профессиональных музыкантов высокого уровня, но Петербург требует особого подхода. Всегда хочется чем-то удивить, сделать что-нибудь очень интеллектуально интересное, необычное. Петербургский слушатель внимательный и может оценить сложные проекты, которые в Москве бы вообще никто бы не понял.

- Недавно ваш фестиваль прошел в Воронеже, в чем там было отличие?

- Это юг России, там люди очень открытые, добрые. Мы провели фестиваль на воронежской земле пятый раз и как обычно постарались сделать что-то простое, теплое, понятное, сердечное. Сейчас у людей по всей России есть определенный голод - мало качественных музыкальных событий, поэтому «Усадьба Jazz» везде проходит с большим успехом. В Петербурге хорошего джаза достаточно, много прекрасных клубов. Я была в качестве гостя на Международном дне джаза, а прошлой осенью на международном форуме, куда приезжали джазовые директора больших фестивалей. То есть Петербург в этом году по джазовой теме впереди планеты всей.

МУЗЫКА НА ЛЮБОЙ ВКУС

- Расскажите, кто порадует нас на фестивале 28 июля?

- Мы составляли программу так, чтобы была возможность послушать все грани джаза. Наш фестиваль всегда отличался своей мультистилистичностью, яркой палитрой. У нас представлено множество стилей, в том числе джаз с элементами классической музыки. А если по именам, начну с российских музыкантов: сыграет любимый нами Markscheider Kunst. Они прекрасны, будут создавать атмосферу солнечного настроения. Выступают у нас уже не первый раз и в представлении не нуждаются. При любой погоде Markscheider Kunst создадут нам ощущение присутствия в каком-то южном порту.

Выступит на фестивале замечательный петербургский музыкант Алексей Попов с Лерой Гехнер, представит новую программу. Лера выступала у нас очень давно, мы познакомились пятнадцать лет назад, она участвовала в первом фестивале «Усадьба Jazz». За эти годы Лера, безусловно, выросла, и мне очень нравится то, что она делает. Настоящий яркий зажигательный фанк на главной сцене - это Лера Гехнер.

На главной сцене будет и грузинская группа Mgzavrebi, любимая петербуржцами. Мы ее часто приглашаем на наши фестивали. Вообще грузинская музыка обладает каким-то совершенно особым звучанием. И то, что делают ребята на сцене, - это шоу. Невероятная самоотдача, какой-то градус радости и праздника. Мы не раз сотрудничали с другими грузинскими музыкантами. И я действительно всегда отмечаю их высокий музыкальный уровень.

- Нино Катамадзе будет?

- Нет, думаю, что, как только Нино сделает какую-нибудь интересную новую программу или новый проект, мы ее пригласим. Я бы уделила внимание другой певице - из Великобритании. Это все-таки наш главный хедлайнер на сцене - Джосc Стоун. Год на закрытии фестиваля NorthJazz она была в качестве большого хедлайнера на площадке вместимостью десять тысяч человек. С одной стороны, это такой поп-формат, она действительно известна и дошла до высоких позиций в британских чартах. Она много внимания уделяет своей серьезной музыкальной карьере и работает со многими джазовыми музыкантами. В последние годы Джосс Стоун стала появляться и на джазовых фестивалях, поэтому мы были рады пригласить ее в Россию.