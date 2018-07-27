2018-07-30T14:37:58+03:00
Афиша

Питер, #ТНТЗдесь!

28 и 29 июля ТНТ выйдет за рамки эфира и презентует новый мощный сезон с десятками премьер на VK Fest 2018 в парке 300-летия Санкт-Петербурга
Анна СТЕПАНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Приходи 28 и 29 июля к ТНТ на VK Fest 2018 в парк 300-летия Санкт-Петербурга!Приходи 28 и 29 июля к ТНТ на VK Fest 2018 в парк 300-летия Санкт-Петербурга!
Изменить размер текста:

Канал ТНТ привезет на свою площадку более 30 звёзд, устроит несколько масштабных концертов, даст шанс сняться в ролике со звездой и попасть в эфир, устроит яркие интерактивы и танцевальные мастер-классы. И все это впервые будет доступно для просмотра в live-трансляции в группе ТНТ «ВКонтакте».

В первый день, 28 июля, на главной сцене канала:

13:00 – 21:00. Вести программу первого дня, организовывать конкурсы и интерактивы прямо на сцене будут ведущие шоу «Студия СОЮЗ»;

14:15 – 15:00, 15:30 – 16:15. Дневные мастер-классы от ярких участников шоу «ТАНЦЫ»;

18:00 – 19:30. Большой концерт от резидентов Comedy Club: Павел Воля, трио Иванов, Смирнов, Соболев, Андрей Скороход, Марина Кравец, Зураб Матуа, Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин;

20:00 – 20:30. Живой концерт от участников шоу «ПЕСНИ»;

21:00 – 22:00. ТНТ BEST: лучшие выпуски Stand Up и Comedy Club на всех экранах площадки ТНТ.

Во второй день, 29 июля, на главной сцене канала:

13:00 – 21:00. Ведущими второго дня станут Екатерина Варнава и Илья Соболев;

14:15 – 15:00, 15:30 – 16:15. Дневные мастер-классы от ярких участников шоу «ТАНЦЫ»;

17:00. Выступление бесподобной Ольги Бузовой;

18:00 – 19:30. Большой концерт от комиков шоу Stand Up: Виктор Комаров, Слава Комиссаренко, Нурлан Сабуров, Тимур Каргинов, Руслан Белый, Иван Абрамов и Алексей Щербаков;

20:00 – 21:00. Яркий концерт от участников шоу «ТАНЦЫ»;

21:00 – 22:00. По традиции – ТНТ BEST: лучшие выпуски Stand Up и Comedy Club на всех экранах площадки ТНТ.

На протяжении двух дней во время live-трансляции зрители увидят специальные промо-ролики нового сезона ТНТ. Ведущие в студии вместе со звездами проектов откроют даты премьер и обсудят самую важную информацию по новым сезонам. «ТАНЦЫ», «Замуж за Бузову», «Деффчонки», «Открытый микрофон», Stand Up, «Где логика?», «Импровизация», «Однажды в России», «Студия СОЮЗ», «САШАТАНЯ», Comedy Woman, «Универ», «Улица», Comedy Club – и это далеко не все!

Гостям площадки ТНТ рекомендуется освободить память телефона для исключительных селфи и видео, потому что активностей и интерактивов будет много. Съемки всех желающих в новых ID-роликах с армией звезд ТНТ, а также попадание в любимые проекты канала; вход-арка в зону ТНТ в виде гигантского логотипа канала со встроенными в буквы «т» качелями; лобное место с мощным wi-fi сигналом и возможностью подзарядиться; фотобудки «Попади в проекты ТНТ» и полюбившийся многим батут «Ты в «ТАНЦАХ»!»

Приходи 28 и 29 июля к ТНТ на VK Fest 2018 в парк 300-летия Санкт-Петербурга!

#ТНТЗдесь! Почувствуй наш lifestyle!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ленинградской области мужчина жестоко убил соседа из-за громкой музыки
Экологи: Зелененькая Красненькая - это нормально
Мужчина и женщина в Луге забили бездомного до смерти
Экологическое состояние Суздальских озер проверят за 9,5 миллионов рублей
Полумарафон "Северная столица" 5 августа остановит трамваи и троллейбусы
В Ленинградской области утонул 16-летний подросток, спасая своего младшего брата
Аноним предупредил Николая Валуева о взрыве в ТРК "Галерея" в Санкт-Петербурге
Грабителя кондитерской задержали в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге из перевернувшейся бетономешалки вылетел водитель
В квартире в Санкт-Петербурге организовали подпольное казино с игровыми автоматами
Кронштадт и Фудзи станут городами-побратимами
Петербуржец убил свою престарелую мать 50 ударами по голове
Вспыхнула и сгорела: у «Ладожской» огонь уничтожил «Ладу Калину»
Полиция Петербурга ищет 8 биотуалетов, пропавших в День ВМФ
Будущую станцию метро «Шуваловский проспект» передвинут
В четверг вечером в Петербурге был «падеж» мотоциклистов. Всего за пару часов сбили сразу троих
В Колпино мошенницы обещали «заговорить» больного и выманили у его матери-пенсионерки почти полмиллиона рублей
В Петербурге должнику присудили штраф за попытку подарить арестованную дачу