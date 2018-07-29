2018-07-30T19:50:03+03:00
Звезды

Звездные животные: У Данилы Козловского - дворняжка, у Шнура - бирманская кошка

Каким домашним питомцам отдают предпочтение звезды Петербурга. Кошки против собак
Людмила ИЛЬИНА
Поделиться:
Данила Козловский и его питомец Груша.Данила Козловский и его питомец Груша.
Изменить размер текста:

Социологи утверждают, около 70% жителей планеты имеют домашних животных, как правило, это собаки и кошки. Вечный спор собачников и кошатников, кого же больше? Если верить тем же социологам, большая часть людей отдает предпочтение кошкам. Не удивительно, что эти пушистики заслужили свой праздник, который отмечается 8 августа, а 2 июля собачники планеты праздновали Всемирный день собак.

«Комсомолка» решила выяснить, с какими домашними животными предпочитают соседствовать петербургские звезды.

Данила Козловский и собака Груша

Актер, режиссер и секс-символ отечественного шоу-бизнеса недавно завел себе четвероного друга.

- Всегда мечтал о лабрадоре, но вышло иначе, – написал он в своем микроблоге.

Актер путешествовал по Грузии со своей возлюбленной Ольгой Зуевой, когда по дороге в горы они увидели щенка. Сначала ребята решили отдать его в хорошие руки, но потом просто не смогли с ним расстаться.

Вот такой подарочек к новому году был у Данилы Козловского.

Вот такой подарочек к новому году был у Данилы Козловского.

- Это невероятно чуткая, преданная и добрая собака. Нет лучше животного, чем то, которого спасаешь от нелюбви и никому не нужности. Это лучше, чем модный, очаровательный лабрадор, – признался Данила.

Сергей Шнуров и кошка Василиса

Главный котик страны и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров испытывает нежные чувства к своей кошке бирманской породы Василисе. Об этом свидетельствуют ми-ми-мишные снимки на его страничке в Instagram, которые он выкладывает довольно часто. После расставания со своей женой Матильдой, поклонники гадали, с кем же останется усатый питомец, но все стало понятно после того, как шоумен выложил видео, где Василиса ласкается со своим хозяином. Поклонники музыканта передают игрушки для его любимицы.

Василиса Шнурова.

Василиса Шнурова.

- Кто бы мог подумать, что игрушку с первого взгляда так полюбит моя кошка. Вася с ней не расстаётся. Спасибо, – поблагодарил Шнуров поклонников.

Константин Хабенский и собака Фрося

Семь лет назад Константин Хабенский, актер сериала «Метод» и основатель фонда помощи онкобольным детям, взял дворнягу по кличке Фрося из приюта.

- Собака сидела запуганной в грязной клетке, – рассказывает друг актера Никита. – Она забилась в угол и была очень худой.

Константин забрал несчастное животное домой. Через некоторое время Фрося «ожила». Но собака боялась оставаться одна и Хабенский брал ее с собой в поездки, а также первое время оставлял включенный свет ночью в квартире для нее.

Татьяна Буланова и кот Масик

13 назад на концерте в БКЗ «Октябрьский» певице Татьяне Булановой преподнесли неожиданный подарок. Подруга артистки Ольга вышла на сцену и подарила Булановой корзинку, в которой сидел котенок шотландской вислоухой породы. Котенка назвали Масик.

Татьяна Буланова и ее кот Масик.

Татьяна Буланова и ее кот Масик.

- Он очень независимый, спит там, где хочет, - рассказала Татьяна. - Никогда не ласкается, если и ложится рядом, то только на расстоянии.

Сейчас котику почти 14 лет, он живет домашней кошачьей жизнью, никуда не выезжает и очень любит поваляться на диване.

Андрей Ургант и собака Маруся

Йоркширский терьер живет у актера Андрея Львовича 9 лет и весит полтора килограмма. Она до сих пор весела и, как признается актер, очень похожа на него самого.

- Мы пришли к заводчикам и увидели малюсенькую собачку с бантиком на голове, ей было пять месяцев, она подошла ко мне, посмотрела в глаза, я положил ее в карман и увез с собой, - вспоминает Ургант.

Ольга Бузова и ее собаки Ева и Челси

Еще в браке Дмитрий Тарасов подарил Ольге Бузовой двух декоративных собачек. Йорк по кличке Ева и шпиц Челси,едят самые лучшие корма и ходят по дорогим салонам. Артистка уверена, что таким маленьким породам собак необходимо постоянное внимание хозяйки и часто берет их с собой по делам, на работу.

buzova86buzova86
Собачки Бузовой
290336 отметок «Нравится»2961 комментариевInstagram

У питомцев есть своя страничка в социальной сети Instagram. Ольга регулярно выкладывает туда фотографии и надо сказать, что страничка имеет успех. Уже 100 тысяч подписчиков.

- Мы провожаем Олю Бузову на гастроли. Не хочется нам отпускать ее, – «пишут» собачки на своей страничке.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ленинградской области мужчина жестоко убил соседа из-за громкой музыки
Экологи: Зелененькая Красненькая - это нормально
Мужчина и женщина в Луге забили бездомного до смерти
Экологическое состояние Суздальских озер проверят за 9,5 миллионов рублей
Полумарафон "Северная столица" 5 августа остановит трамваи и троллейбусы
В Ленинградской области утонул 16-летний подросток, спасая своего младшего брата
Аноним предупредил Николая Валуева о взрыве в ТРК "Галерея" в Санкт-Петербурге
Грабителя кондитерской задержали в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге из перевернувшейся бетономешалки вылетел водитель
В квартире в Санкт-Петербурге организовали подпольное казино с игровыми автоматами
Кронштадт и Фудзи станут городами-побратимами
Петербуржец убил свою престарелую мать 50 ударами по голове
Вспыхнула и сгорела: у «Ладожской» огонь уничтожил «Ладу Калину»
Полиция Петербурга ищет 8 биотуалетов, пропавших в День ВМФ
Будущую станцию метро «Шуваловский проспект» передвинут
В четверг вечером в Петербурге был «падеж» мотоциклистов. Всего за пару часов сбили сразу троих
В Колпино мошенницы обещали «заговорить» больного и выманили у его матери-пенсионерки почти полмиллиона рублей
В Петербурге должнику присудили штраф за попытку подарить арестованную дачу