Звездные животные: У Данилы Козловского - дворняжка, у Шнура - бирманская кошка

29 Июль 19:40 2018-07-30T19:50:03+03:00

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Социологи утверждают, около 70% жителей планеты имеют домашних животных, как правило, это собаки и кошки. Вечный спор собачников и кошатников, кого же больше? Если верить тем же социологам, большая часть людей отдает предпочтение кошкам. Не удивительно, что эти пушистики заслужили свой праздник, который отмечается 8 августа, а 2 июля собачники планеты праздновали Всемирный день собак.

«Комсомолка» решила выяснить, с какими домашними животными предпочитают соседствовать петербургские звезды.

Данила Козловский и собака Груша

Актер, режиссер и секс-символ отечественного шоу-бизнеса недавно завел себе четвероного друга.

- Всегда мечтал о лабрадоре, но вышло иначе, – написал он в своем микроблоге.

Актер путешествовал по Грузии со своей возлюбленной Ольгой Зуевой, когда по дороге в горы они увидели щенка. Сначала ребята решили отдать его в хорошие руки, но потом просто не смогли с ним расстаться.

Вот такой подарочек к новому году был у Данилы Козловского.

- Это невероятно чуткая, преданная и добрая собака. Нет лучше животного, чем то, которого спасаешь от нелюбви и никому не нужности. Это лучше, чем модный, очаровательный лабрадор, – признался Данила.

Сергей Шнуров и кошка Василиса

Главный котик страны и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров испытывает нежные чувства к своей кошке бирманской породы Василисе. Об этом свидетельствуют ми-ми-мишные снимки на его страничке в Instagram, которые он выкладывает довольно часто. После расставания со своей женой Матильдой, поклонники гадали, с кем же останется усатый питомец, но все стало понятно после того, как шоумен выложил видео, где Василиса ласкается со своим хозяином. Поклонники музыканта передают игрушки для его любимицы.

Василиса Шнурова.

- Кто бы мог подумать, что игрушку с первого взгляда так полюбит моя кошка. Вася с ней не расстаётся. Спасибо, – поблагодарил Шнуров поклонников.

Константин Хабенский и собака Фрося

Семь лет назад Константин Хабенский, актер сериала «Метод» и основатель фонда помощи онкобольным детям, взял дворнягу по кличке Фрося из приюта.

- Собака сидела запуганной в грязной клетке, – рассказывает друг актера Никита. – Она забилась в угол и была очень худой.

Константин забрал несчастное животное домой. Через некоторое время Фрося «ожила». Но собака боялась оставаться одна и Хабенский брал ее с собой в поездки, а также первое время оставлял включенный свет ночью в квартире для нее.

Татьяна Буланова и кот Масик

13 назад на концерте в БКЗ «Октябрьский» певице Татьяне Булановой преподнесли неожиданный подарок. Подруга артистки Ольга вышла на сцену и подарила Булановой корзинку, в которой сидел котенок шотландской вислоухой породы. Котенка назвали Масик.

Татьяна Буланова и ее кот Масик.

- Он очень независимый, спит там, где хочет, - рассказала Татьяна. - Никогда не ласкается, если и ложится рядом, то только на расстоянии.

Сейчас котику почти 14 лет, он живет домашней кошачьей жизнью, никуда не выезжает и очень любит поваляться на диване.

Андрей Ургант и собака Маруся

Йоркширский терьер живет у актера Андрея Львовича 9 лет и весит полтора килограмма. Она до сих пор весела и, как признается актер, очень похожа на него самого.

- Мы пришли к заводчикам и увидели малюсенькую собачку с бантиком на голове, ей было пять месяцев, она подошла ко мне, посмотрела в глаза, я положил ее в карман и увез с собой, - вспоминает Ургант.

Ольга Бузова и ее собаки Ева и Челси

Еще в браке Дмитрий Тарасов подарил Ольге Бузовой двух декоративных собачек. Йорк по кличке Ева и шпиц Челси,едят самые лучшие корма и ходят по дорогим салонам. Артистка уверена, что таким маленьким породам собак необходимо постоянное внимание хозяйки и часто берет их с собой по делам, на работу.

buzova86 Собачки Бузовой

У питомцев есть своя страничка в социальной сети Instagram. Ольга регулярно выкладывает туда фотографии и надо сказать, что страничка имеет успех. Уже 100 тысяч подписчиков.

- Мы провожаем Олю Бузову на гастроли. Не хочется нам отпускать ее, – «пишут» собачки на своей страничке.