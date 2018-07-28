Рособрнадзор подал в суд на учителя из Петербурга, который сообщил об утечках на ЕГЭ

28 Июль 11:15 2018-07-29T12:25:10+03:00

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Педагог из Петербурга Дмитрий Гущин, который стал Учителем года в 2007 году, а в 2016-ом был уволен якобы за то, что отказался подделывать и завышать оценки ученикам, теперь стал фигурантом гражданского дела. В суд на преподавателя информатики подал Рособрнадзор. Причина – заявления Гущина об утечке в сеть заданий ЕГЭ по математике и химии.

Возмущаться на своих страничках в социальных сетях Дмитрий Гущин стал в разгар экзаменационной страды: он выяснил, что варианты заданий якобы неделю гуляли по интернету, прежде чем их предложили выпускникам.

Рособрнадзор сразу назвал заявление Гущина провокацией, ведь официально никаких сбоев не было. В начале июня ведомство пригрозило педагогу судом. На это учитель года парировал: «Сотни подтверждений от выпускников и учителей не в счет, а кто не согласен, того под суд. Прекрасно!». И добавил, что ему есть что сказать Фемиде.

Теперь говорить точно придется: 26 июня ведомство подало иск в Дорогомиловский районный суд Москвы, 2 июля его приняли к производству, а 16 числа прошла беседа. Первое заседание назначено на 11 сентября. В числе ответчиков не только сам Гущин, но и одно интернет-издание.

С момента подачи иска Дмитрий Дмитриевич в соцсетях пока не высказывался.

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Учитель из Петербурга, который заявил от утечке заданий ЕГЭ, ответил на иск Рособрнадзора

Скандал с утечкой заданий ЕГЭ по математике и химии перешел в правовую плоскость. Причем гражданскую: еще 26 июня Рособрнадзор подал в суд на петербургского педагога Дмитрия Гущина, который заявил об утечке на своих страницах в соцсетях (подробнее)