Лето в зоопарке: Трогательные фото животных, греющихся на солнце

29 Июль 12:24 2018-07-29T12:25:10+03:00

В Северную столицу пришла жара. Уже три недели в Санкт-Петербурге столбик термометра не опускается ниже отметки в +25 градусов, а в отдельные дни доходит до +30! Жара аномальная. От такого пекла страдают не только горожане, но и хвостатые. Однако постояльцы Ленинградского зоопарка не испытывают никаких хлопот и наслаждаются жизнью. Для них созданы такие условия, что позавидует любой человек!

В рацион животных ввели ледяной торт - со свежей рыбкой это "освежающее" лакомство подают, например, белым медведям. Других зверей перевели на легкую фруктовую диету - приматы просто счастливы!

Орлан - птица гордая. С гостями зоопарка он общается не часто. Но нашему фотографу попозировал в качестве исключения. Потому что тепло и настроение хорошее.Фото: Олег ЗОЛОТО

Львенку дают пообедать замороженной курицей. И наелся и охладился!Фото: Олег ЗОЛОТО

Малыш белорукого гиббона в этом июле впервые вышел в свет. Растерянно смотрит на толпу и пока не понимает – чего эти люди так радуются?Фото: Олег ЗОЛОТО

Белая медведица Услада тяжелее всех переживает жару в ленинградском зоопарке. К температуре в +30 она не привыкла. От перегрева медведицу спасают с помощью ледяных мясных тортиков. Ну и прохладная вода в бассейне тоже ничего, освежает.Фото: Олег ЗОЛОТО

Кому всегда весело, так этой пернатой парочке. Играют в догонялки на глазах изумленных зрителей, которые даже не успевают заснять очередной забег. Кто ведет счет – пока неясно.Фото: Олег ЗОЛОТО

Зайчиха из зоопарка вывела на солнышко своего младшего ребенка. От внимания публики тот немного утомился и прячется за маму. Ну а как нам не смотреть и не фотографировать такого зайку?Фото: Олег ЗОЛОТО