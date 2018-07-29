2018-07-29T12:24:09+03:00
Общество

«Душ» для раскаленных улиц: петербуржцы жалуются на нехватку поливочных машин

«Комсомолка» проверила, действительно ли в городе не хватает техники
Полина ЖУКОВА
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Это лето выдалось в Петербурге жарким.Это лето выдалось в Петербурге жарким.Фото: Олег ЗОЛОТО
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«ХОТЕЛОСЬ БЫ СВЕЖЕСТИ»

В этом году ни один петербуржец не скажет, что не видел лета. Стоит такая жара, что днем очень тяжело ходить по улицам. Горожане жалуются, что не хватает поливочных машин. Ведь прогретые солнцем дороги и дома тоже отдают тепло, и в каменных джунглях становится невозможно дышать.

– Теперь совсем забыта практика полива улиц поливальными машинами? Казалось, еще недавно они ездили по нашим дворам, даже в 90-ые были. Хотелось бы свежести, – жалуется жительница бульвара Новаторов Татьяна. – Наш двор не поливают уже несколько лет!

На интерактивной карте видно, где работает техника. Фото: скриншот сайта ut.kb.gov.spb.ru

На интерактивной карте видно, где работает техника. Фото: скриншот сайта ut.kb.gov.spb.ru

На прошлой неделе депутат Алексей Цивилев попросил вице-губернатора Николая Бондаренко проверить работу «поливалок». Ответа пока не пришло. Поэтому «Комсомолка» вместе с народным избранником отправилась в собственный рейд искать такую необходимую для города технику.

ОТ ЦЕНТРА К ОКРАИНАМ

С депутатом мы встретились в середине дня в центре. Первым делом открыли интерактивную карту ut.kb.gov.spb.ru. Там отображается вся коммунальная техника, которая работает в городе.

Орошает улицы машина на Херсонской, движется «поливалка» и на Марата, еще одна направляется к набережной Обводного канала. Находим на карте технику на Исаакиевской площади и своими глазами видим, что вокруг нее дорожник на рыжей машине действительно освежает асфальт водой.

"Поливалка" работает в центре города. Фото: Полина ЖУКОВА

"Поливалка" работает в центре города.Фото: Полина ЖУКОВА

– По действующим нормативам, как магистрали, так и внутридворовую территорию положено поливать при температуре от 25 градусов и выше. Регулярно – не реже чем один раз в шесть часов, – говорит Алексей Цивилев.

Температура воздуха – +27, и в центре города, кажется, все идет по плану. Садимся в машину, и едем инспектировать Кировский район. На дорогах пробки. Печет солнце. В салоне душно. Свежести явно не хватает.

Судя по карте, коммунальщики сейчас работают около метро «Нарвская». Но пока мы туда добрались – от машины остался мокрый след. В прямом смысле слова. Сырость на дороге нас порадовала. Еще одного коммунальщика встретили на проспекте Стачек.

Эксперимент показал, что интерактивная карта работает. В этом хорошая новость. А плохая в том, что в знойный день дороги охлаждают всего двенадцать машин на восемнадцать районов.

– Конечно, нельзя сказать, что коммунальной техники в городе вообще нет. Но для мегаполиса ее явно недостаточно, – отметил депутат Алексей Цивилев.

Техника работает на проспекте Стачек. Фото: Полина ЖУКОВА

Техника работает на проспекте Стачек.Фото: Полина ЖУКОВА

КСТАТИ

Всего в распоряжении города более 300 машин для работы с водой. Но нужно понимать разницу между мойкой улиц и поливом в жаркое время.

– Мойка дорог происходит каждый день, по всем улицам. И в основном ночью, когда транспорта мало, – объяснили в Комитете по благоустройству.

Кроме того, чаще всего утром температура воздуха в городе еще не достигает +25 градусов. Поэтому поливать улицы в жару дорожники выезжают только днем – когда духота устойчива и есть от чего «спасать». Если жара держится, то через шесть часов улицы снова будут орошать. Но если к вечеру температура спадет, то дополнительная вода не появится, останется только та, что именно для уборки.

НА ЗАМЕТКУ

За внутридворовую территорию отвечают Жилкомсервисы. Поэтому, чтобы освежить двор, нужно обращаться непосредственно туда. А вот если петербуржцев беспокоят раскаленные улицы, то смело можно обращаться в дежурную службу по телефону 314-60-13.

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