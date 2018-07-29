2018-07-29T15:56:25+03:00
Общество

В понедельник «Академическая» закрывается на ремонт

Как изменятся маршруты наземного транспорта
Екатерина СЕМЕНОВА
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Пассажирам придется воспользоваться другими станциямиПассажирам придется воспользоваться другими станциямиФото: Тимур ХАНОВ
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Жителям Калининского района с сегодняшнего дня придется набраться терпения. Станция метро «Академическая» закрыла свои двери для пассажиров на целых одиннадцать месяцев.

- За это время предстоит восстановить гидроизоляцию наклонного хода, заменить старые водоотводящие зонты на более современные, капитально отремонтировать эскалаторы, установить новые турникеты и светодионные светильники, заменить некоторые элементы отделки вестибюлей, - рассказали в пресс-службе метрополитена.

В общем, к лету следующего года «Академическая» серьезно преобразится. А пока для пассажиров усилили маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев.

КОНКРЕТНО

Как изменятся маршруты наземного транспорта:

- Автобус № 61 — трасса продлена до станции «Политехническая».

- Автобусы №102, 153, 178 — в маршрут включена станция «Гражданский проспект»

- Трамвай № 38 — трасса укорочена до ж/д станции «Кушелевка».

- Трамвай № 61 — трасса продлена до станции метро «Выборгская».

От «Академической» до ближайших станций метро ходят:

- К «Гражданскому проспекту»: автобусы №60, 102, 153, 177, 178, троллейбус № 6, маршрутки К-95, К-175.

- К «Политехнической»: автобус № 61, трамвай № 38, маршрутки К-9, К-93, К-94, К-193.

- К «Площади Мужества»: автобус № 40, трамвай № 38, троллейбус № 6, маршрутки К-94, К-175.

- К «Лесной»: автобус № 60, троллейбус № 31, маршрутка К-131.

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