На старте чемпионата «Зенит» забил два безответных гола в ворота «Енисея»

29 Июль 16:58 2018-07-29T17:01:20+03:00

И вновь Дзюба! Этот форвард открыл счет голам "Зенита" в новом чемпионате Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Футболисты «Зенита» с победы начали новый чемпионат России. Меньше часа назад в Тюмени завершился поединок первого тура, в котором встречались дебютант премьер-лиги красноярский «Енисей» и наша команда. Зенитовцы выиграли со счетом 2:0. Голы забили игроки сборной России Артем Дзюба и Далер Кузяев, которым в субботу присвоили звание «Заслуженный мастер спорта».

Петербуржцы вышли на поле в следующем составе: Лунев; Смольников-Иванович-Мевля-Набиуллин; Нобоа-Паредес-Эрнани, Мак; Шатов-Дзюба. Капитаном команды был Бранислав Иваанович.

Обратим внимание: сразу пять из одиннадцати футболистов в прошлом сезоне находились в аренде в других клубах. Да, похоже, новый главный тренер Сергей Семак планирует существенно обновить свою команду.

И еще одна интересная деталь: ворота «Енисея» защищал хорошо известный нам голкипер Давид Юрченко. В предыдущем сезоне он выступал за уже не существующий клуб «Тосно», завоевал Кубок России.

Надо сказать, что победа над дебютантом премьер-лиги далась петербуржцам нелегко. Оба гола наши земляки забили на исходе второго тайма – на 81-й и 85- минутах.

Гости владели инициативой и в первом тайме, однако найти ключи к воротам соперников довольно долго не могли. Возможно, петербуржцам требовалось время, чтобы приспособиться к искусственному полю.

После перерыва зенитовцы усилили давление на ворота соперника. Но красноярцы отчаянно оборонялись. Пока наконец затяжная атака «Зенита» не завершилась ударом Дзюбы - 1:0. Форвард отметил гол ставшим уже традиционным жестом: приложил руку к голове. А через четыре минуты Кузяев, как это он не раз делал прежде, хлестко пробил по воротам и установил окончательный счет в матче – 2:0.

Можно констатировать, что зенитовцы, участвовавшие в чемпионате мира, вернулись в свой клуб в хорошей форме.

4 августа «Зенит» примет на своем поле тульский «Арсенал».