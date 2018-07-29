Салют на День ВМФ 29 июля 2018 года: Прямая онлайн-трансляция
Празднование Дня ВМФ 2018 в Санкт-Петербурге, которое проходило 29 июля, завершится грандиозным салютом. Салют в честь Дня ВМФ 2018 в Санкт-Петербурге начнется в 22.00 около Петропавловской крепости. Это будет незабываемое шоу - подарок не только всем морякам, но и жителям Петербурга, и гостям Северной столицы.
Салют в честь Дня ВМФ 29 июля 2018 пройдет и в Санкт-Петербурге, и в Кронштадте. Начнется фейерверк в одно время - в 22.00.
Где будет салют на День ВМФ 2018 в Санкт-Петербурге - пляж Петропавловской крепости в Петербурге.
Как сообщили "КП" - Петербурге в пресс-службе Западного военного округа, в честь Дня ВМФ 2018 будет дано 30 залпов.
Салют на День ВМФ 2018 в Санкт-Петербурге.
День ВМФ 2018 в Санкт-Петербурге завершился салютом.Олег ЗОЛОТО