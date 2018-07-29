Салют на День ВМФ 29 июля 2018 года: Прямая онлайн-трансляция

29 Июль 21:32 2018-07-29T23:41:58+03:00

Салют у Петропавловской крепости в честь Дня ВМФ начнется в 22.00 29 июля. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Празднование Дня ВМФ 2018 в Санкт-Петербурге, которое проходило 29 июля, завершится грандиозным салютом. Салют в честь Дня ВМФ 2018 в Санкт-Петербурге начнется в 22.00 около Петропавловской крепости. Это будет незабываемое шоу - подарок не только всем морякам, но и жителям Петербурга, и гостям Северной столицы.

Салют в честь Дня ВМФ 29 июля 2018 пройдет и в Санкт-Петербурге, и в Кронштадте. Начнется фейерверк в одно время - в 22.00.

Где будет салют на День ВМФ 2018 в Санкт-Петербурге - пляж Петропавловской крепости в Петербурге.

Как сообщили "КП" - Петербурге в пресс-службе Западного военного округа, в честь Дня ВМФ 2018 будет дано 30 залпов.

Салют на День ВМФ 2018 в Санкт-Петербурге.