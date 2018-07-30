2018-07-30T16:45:22+03:00
Общество

На набережной Мойки в Петербурге из-за аномальной жары взошла тыква

К осени в Санкт-Петербурге можно будет собирать урожай [фото]
Елена МОЛОДКИНА
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Тыква на набережной привлекает взгляды прохожихТыква на набережной привлекает взгляды прохожихФото: Александр ГЛУЗ
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Жара в Санкт-Петербурге задержалась. Столбик термометра уже который день поднимается до отметки в плюс 30. Под палящим солнцем город на Неве превращается в настоящую теплицу, где легко могут вырасти практически любые овощи и фрукты.

Арбузы и дыни пока на газонах не растут, а вот тыквенная бахча уже красуется. Прямо в центре города, на набережной Мойки.

Петербуржцы и туристы, заметившие тыкву на газоне, умиляются и удивляются, фотографируясь то на фоне Мойки, то на фоне петербургской тыквы.

Среди желтых цветочков видны и маленькие тыковки Фото: Александр ГЛУЗ

Среди желтых цветочков видны и маленькие тыковкиФото: Александр ГЛУЗ

Но, как рассказали «КП в Санкт-Петербурге» в Ботаническом саду, ничего удивительного здесь, в общем-то нет, и при желании в Санкт-Петербурге можно вырастить даже виноград.

- Если человек подготовил почву, то в Северной столице можно вырастить все, что угодно. Наверное, кто-то бросил семечко тыквы, а, может быть, и специально посадил. Лето жаркое, много солнышка. А если кто-то за ней следит, ухаживает, хорошо поливает, то могут вырасти прекрасные плоды. Но только декоративные, - уточняет Александра Медведева, пресс-секретарь Ботанического сада Петра Великого.

Только вот есть такие тыквы не стоит. Употреблять в пищу не советуют вообще любые плоды, выращенные в черте города, не говоря уже о тыквах на газонах. Использовать их можно только в качестве декоративных украшений.

Жаль, но есть тыкву, выращенную на газоне, нельзя Фото: Александр ГЛУЗ

Жаль, но есть тыкву, выращенную на газоне, нельзяФото: Александр ГЛУЗ

К слову, чудеса ботаники в Северной столице случаются уже не в первый раз. Около полутора лет назад на набережной Фонтанки сквозь гранитную стену проросли помидоры. Зеленый куст с маленькими зелеными томатами свисал над Фонтанкой и радовал туристов, проплывающих по реке на прогулочных корабликах.

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