Миллионы человек почувствовали лайфстайл ТНТ

30 Июль 16:07 2018-07-30T16:07:55+03:00

Уже за первый день VK Fest телеканал ТНТ превзошел собственный рекорд 2017 года

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Десятки тысяч гостей на площадке ТНТ в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, миллионы просмотров в сети и сотни тысяч комментариев в ходе прямой трансляции в официальной группе ТНТ «ВКонтакте».

Даже нехарактерная для Петербурга тропическая жара так и не смогла отпугнуть десятки тысяч гостей фестиваля, решивших провести эту субботу на площадке ТНТ. В течение всего дня на огромной сцене ТНТ зажигали главные звезды телеканала. #ТНТЗДЕСЬ, а значит здесь все: ведущие комедийно-музыкального проекта «Студия СОЮЗ», звезды шоу «ПЕСНИ» и «ТАНЦЫ», резиденты Comedy Club и многие другие.

От количества развлечений на площадке у гостей разбегались глаза. Это и огромный трейлер со съемочным павильоном, где любой желающий мог снять собственное видео с участием звезд, батут шоу «ТАНЦЫ», где гости отрывались «за себя и за Сашку» и даже лобное место.

Чтобы всю эту красоту смогли увидеть не только гости площадки, но и миллионы зрителей ТНТ по всему миру, в течение дня в официальной группе ТНТ «ВКонтакте» велась прямая трансляция. В режиме лайф подписчики увидели на сцене мастер-классы от лучших танцоров страны, двухчасовое выступление Comedy Club, живой концерт участников шоу «ПЕСНИ» и включения из студии. Про студию стоит сказать отдельно - она размещалась прямо в букве «Н», которая находилась в центре гигантской сцены, сделанной в виде логотипа ТНТ. Это уникальный случай для подобных мероприятий. В течение нескольких часов ведущие студии – участники шоу «Импровизация» - Сергей Матвиенко и Дмитрий Позов, а также актер сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов и актриса проекта «Улица» Леля Баранова общались со звездами ТНТ.

Диджитал-итоги первого дня впечатляют! Более 2 миллионов просмотров прямой трансляции, почти 300 тысяч комментариев (и это только на момент завершения стрима), и 160 тысяч новых пользователей, которые помогли официальной группе ТНТ «ВКонтакте» преодолеть отметку в 4 миллиона подписчиков.

Во второй день фестиваля было еще круче. На площадке ТНТ: мастер-классы звезд проекта «ТАНЦЫ», концерт лучших комиков шоу Stand Up и выступление человека-эпохи Ольги Бузовой, которая представила свой новый проект и одно из главных событий всего телесезона - реалити-шоу «Замуж за Бузову».