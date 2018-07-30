2018-07-30T16:16:34+03:00
Звезды

Ольга Бузова поженила влюбленных на фестивале в Санкт-Петербурге

И теперь сама будет искать свою вторую половинку на шоу «Замуж за Бузову»
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Ольга Бузова поженила пару на гигантской сцене ТНТ.Ольга Бузова поженила пару на гигантской сцене ТНТ.Фото: телеканала ТНТ
Изменить размер текста:

Самая популярная девушка России, человек-эпоха, суперзвезда, певица и, конечно, телеведущая Ольга Бузова стала одним из хэдлайнеров гигантской площадки ТНТ на втором дне фестиваля VK Fest в Петербурге. Фееричное выступление Ольги не обошлось без приятной неожиданности: прямо во время шоу на сцене появилась пара. На глазах у тысяч зрителей молодой человек сделал своей спутнице предложение. Девушка ответила: «Да», а растроганная Ольга Бузова раскрыла дату премьеры нового шоу «Замуж за Бузову».

Исполнив песни «Хит-парад» и «Ночь-текила» Ольга Бузова вызвала на сцену победителей конкурса на самое романтичное фото с хэштегом #ТНТЗдесь, который проходит в Инстаграме в течение всего феста. Валерий и Юлия должны были получить подарок от телеканала, но вместо этого молодой человек достал коробку с кольцом и, встав на колено, сделал Юлии предложение. Под громкое: «Горько!» Ольга Бузова не смогла сдержать эмоций.

- На моих концертах молодые люди часто делают предложение девушкам, потом присылают мне фото со свадеб, фото счастливых семей, - радуется Ольга. - А мне предложение так никто и не делает, ведь пока мое сердце принадлежит только моим людям. Я решила взять все в свои руки и найти мужчину в эфире ТНТ. Для меня это большой эксперимент, безумный поступок и 26 августа в 20.00 на ТНТ стартует шоу «Замуж за Бузову». Хотя это не просто шоу, это часть моей жизни. Я хочу показать всем, что мужчины должны бороться за девушек, совершать для них рыцарские и романтичные поступки.

Ольга Бузова чуть не разрыдалась, когда на ее глазах мужчина сделал предложение своей любимой. Фото: телеканала ТНТ

Ольга Бузова чуть не разрыдалась, когда на ее глазах мужчина сделал предложение своей любимой.Фото: телеканала ТНТ

В новом шоу ТНТ за любовь теледивы будут бороться 15 мужчин разного статуса и социального положения. Окажется ли среди них тот самый, идеальный, который сможет растопить сердце Ольги Бузовой, зрители ТНТ смогут наблюдать каждое воскресенье в 20.00 с 26 августа.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ленинградской области мужчина жестоко убил соседа из-за громкой музыки
Экологи: Зелененькая Красненькая - это нормально
Мужчина и женщина в Луге забили бездомного до смерти
Экологическое состояние Суздальских озер проверят за 9,5 миллионов рублей
Полумарафон "Северная столица" 5 августа остановит трамваи и троллейбусы
В Ленинградской области утонул 16-летний подросток, спасая своего младшего брата
Аноним предупредил Николая Валуева о взрыве в ТРК "Галерея" в Санкт-Петербурге
Грабителя кондитерской задержали в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге из перевернувшейся бетономешалки вылетел водитель
В квартире в Санкт-Петербурге организовали подпольное казино с игровыми автоматами
Кронштадт и Фудзи станут городами-побратимами
Петербуржец убил свою престарелую мать 50 ударами по голове
Вспыхнула и сгорела: у «Ладожской» огонь уничтожил «Ладу Калину»
Полиция Петербурга ищет 8 биотуалетов, пропавших в День ВМФ
Будущую станцию метро «Шуваловский проспект» передвинут
В четверг вечером в Петербурге был «падеж» мотоциклистов. Всего за пару часов сбили сразу троих
В Колпино мошенницы обещали «заговорить» больного и выманили у его матери-пенсионерки почти полмиллиона рублей
В Петербурге должнику присудили штраф за попытку подарить арестованную дачу