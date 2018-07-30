Ольга Бузова поженила влюбленных на фестивале в Санкт-Петербурге

30 Июль 16:15 2018-07-30T16:16:34+03:00

И теперь сама будет искать свою вторую половинку на шоу «Замуж за Бузову»

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Самая популярная девушка России, человек-эпоха, суперзвезда, певица и, конечно, телеведущая Ольга Бузова стала одним из хэдлайнеров гигантской площадки ТНТ на втором дне фестиваля VK Fest в Петербурге. Фееричное выступление Ольги не обошлось без приятной неожиданности: прямо во время шоу на сцене появилась пара. На глазах у тысяч зрителей молодой человек сделал своей спутнице предложение. Девушка ответила: «Да», а растроганная Ольга Бузова раскрыла дату премьеры нового шоу «Замуж за Бузову».

Исполнив песни «Хит-парад» и «Ночь-текила» Ольга Бузова вызвала на сцену победителей конкурса на самое романтичное фото с хэштегом #ТНТЗдесь, который проходит в Инстаграме в течение всего феста. Валерий и Юлия должны были получить подарок от телеканала, но вместо этого молодой человек достал коробку с кольцом и, встав на колено, сделал Юлии предложение. Под громкое: «Горько!» Ольга Бузова не смогла сдержать эмоций.

- На моих концертах молодые люди часто делают предложение девушкам, потом присылают мне фото со свадеб, фото счастливых семей, - радуется Ольга. - А мне предложение так никто и не делает, ведь пока мое сердце принадлежит только моим людям. Я решила взять все в свои руки и найти мужчину в эфире ТНТ. Для меня это большой эксперимент, безумный поступок и 26 августа в 20.00 на ТНТ стартует шоу «Замуж за Бузову». Хотя это не просто шоу, это часть моей жизни. Я хочу показать всем, что мужчины должны бороться за девушек, совершать для них рыцарские и романтичные поступки.

Ольга Бузова чуть не разрыдалась, когда на ее глазах мужчина сделал предложение своей любимой.Фото: телеканала ТНТ

В новом шоу ТНТ за любовь теледивы будут бороться 15 мужчин разного статуса и социального положения. Окажется ли среди них тот самый, идеальный, который сможет растопить сердце Ольги Бузовой, зрители ТНТ смогут наблюдать каждое воскресенье в 20.00 с 26 августа.