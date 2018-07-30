День ВДВ 2018 в Санкт-Петербурге: Программа мероприятий, место проведения

30 Июль 17:03 2018-07-30T17:03:36+03:00

2 августа в Санкт-Петербурге будут отмечать День ВДВ 2018

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Санкт-Петербург готовится встретить 88-ю годовщину создания отечественных Воздушно-десантных войск: празднование дня ВДВ 2018 в Санкт-Петербурге пройдет в Парке 300-летия 2 августа. В этот день запланированы концерты, памятные мероприятия, шествия и торжественные встречи.

Накануне Дня ВДВ 2018 в Санкт-Петербурге 1 августа в 10.00 в парке Интернационалистов на пр. Славы состоится митинг и церемония возложения цветов к памятнику воинам, погибшим при защите Отечества. А в 13.00 десантники отдадут дань памяти воинам 6-й парашютно-десантной роты у памятника на улице Джона Рида в Невском районе.

- 2 августа в Парке 300-летия Санкт-Петербурга для воинов-десантников и гостей мероприятия подготовлена большая программа. Свое мастерство покажут спортсмены-парашютисты, а курсанты Военного института физической культуры проведут показательные рукопашные бои, будет работать историческая выставка военной формы «крылатой пехоты», а также полевая кухня для всех желающих.

День ВДВ 2018 в Санкт-Петербурге: Программа

10:00 - возложение цветов и венков на могилы десантников на Серафимовском и Смоленском кладбищах; сбор ветеранов ВДВ на Дворцовой площади начнётся также с 10:00 утра.

12.00 - полуденный выстрел с Петропавловской крепости, который 2 августа посвящается Дню ВДВ, возвестит о начале шествия ветеранов-десантников по Миллионной улице на Марсово поле к монументу «Вечный огонь».

13:30 - торжественный митинг у памятника В. Ф. Маргелову в одноименном сквере на Приморском проспекте, после чего все переместятся в Парк 300-летия Санкт-Петербурга, где на различных площадках пройдет театрализованная военно-спортивная и концертная программа.