«На кого я их оставлю?»: Сергей Шнуров «усыновил» двух бомжей в Санкт-Петербурге

27 Июль 08:28 2018-07-27T08:42:37+03:00

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Поэт, музыкант и балагур Сергей Шнуров снова привлекает внимание поклонников в соцсетях. На этот раз он выложил в «Инстаграм» фотографию с пробежки, на которой случайно встретился со своими «детьми».

На снимке бородатый лидер «Ленинграда», зарабатывающий по два миллиона рублей в день, стоит между двумя другими бородачами, которые, судя по всему, проводят свое за распитием дешевого алкоголя и довольствуются на закуску черным хлебом.

- Это ж дети мои, на кого я их оставлю? – написал Шнур в «Инстаграме», снабдив запись хэштегом #пробежканеизбежна.

«Цвет настроения синий», «Гармонично вписался, как родной», «От осинки не родятся апельсинки», - подшучивали в комментариях одни поклонники Шнурова.

Другие же обратили внимание не столько на «детей» Сергея, сколько на самого музыканта, который рассказал об утренней пробежке. Подписчики узнали место на фотографии – набережную реки Пряжка.

«Пряжка родненькая», «По одному маршруту бегаем», «Эх, все-таки это были вы в зеленых шортах, надо было догнать», «Завтра там же встретимся, дядь Сереж?»

Бездомные "дети" Сергея Шнурова. Фото: "Инстаграм" музыканта

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Как подсчитали в Forbes, за прошедший год Шнуров пополнил свои карманы почти 14 миллионами долларов – каких-то ста тысяч не хватило для круглой суммы. В списке самых богатых Шнур обошел и «короля эстрады» Филиппа Киркорова, который заработал 8,9 миллионов долларов, и Григория Лепса с его 8,2 миллионами (подробности)