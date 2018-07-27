2018-07-27T15:01:31+03:00
Новости компаний

«МегаФон» предлагает посмотреть трансляции с Park Live и VF Fest в одно нажатие

Два крупных летних фестиваля пройдут в эти выходные в Москве и Санкт-Петербурге
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В столице с 27 по 29 июля в рамках Park Live выступят Gorillaz и Massive Attack, David Guetta и Иван Дорн, а на берегу финского залива развернется VK Fest, где на музыкальной сцене заявлены Гречка, Чайф, Элджей, Feduk и Ольга Бузова. «МегаФон» стал телеком-партнером фестивалей и предлагает всем абонентам оказаться и в Москве, и в Санкт-Петербурге одновременно.

«МегаФон» организует прямую трансляцию с фестивалей Park Live и VK Fest: помимо выступлений, ведущие эфира покажут бэкстейдж и возьмут интервью у артистов. Трансляции можно будет смотреть на официальных страницах «МегаФона» в социальных сетях. Зритель сам будет выбирать, откуда смотреть трансляцию, – одним кликом он сможет чередовать видео из Санкт-Петербурга и Москвы.

- Возможность выбирать в одно нажатие трансляции с разных фестивалей – это еще одно персональное предложение для наших абонентов, - комментирует Снежана Черногорцева, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям компании «МегаФон». - С 23 июля мы запустили «умный сервис» предложений, которые разработаны специально и индивидуально для каждого клиента. В приложении "Личный кабинет" или по номеру 0909 абонент в один клик может подключить скидку, бонус или дополнительные пакеты минут и интернета, что позволит сделать связь более выгодной и подходящей именно ему. На этих выходных мы предлагаем посмотреть трансляции с двух крупных фестивалей на наших страницах в социальных сетях.

Для абонентов, которые посетят фестивали лично, «МегаФон» подготовил особые предложения: лаунж и развлекательные зоны, а также priority pass для быстрого прохода на фестивали. Чтобы гарантировать качество связи и максимальную скорость мобильного интернета, технические специалисты «МегаФона» уже провели все необходимые проверки и модернизировали станции, которые обслуживают Парк Горького в Москве и Парк 300-летия Санкт-Петербурга.

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