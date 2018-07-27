Перед «мостом глупости» в Петербурге снесли новые ограничители высоты

27 Июль 15:47 2018-07-27T15:44:43+03:00

Ограничители, какими они были в день установки. Фото: twitter.com/albin_igor

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«Ни одна «Газель» не пройдет» - под таким девизом долгое время функционировал мост на Софийской улице в Петербурге. Переправа, которая оказалась ниже запланированной проектантами, регулярно собирала «дань», в виде застрявших под ней грузовичков. Недавно перед мостом поставили ограничители высоты, но и они продержались недолго.

- Ровно полтора месяца продержались предупредительные балки. Чемпионат мира закончился, можно сносить, - поиронизировал в Twitter «Мост глупости» автор микроблога Олег Шляхтин.

Причиной грустной шутки стала фура, которая 16 июля 2018 года снесла опору ограничительной балки, стоявшей со стороны улицы Труда.

Окончательный снос. Фото: twitter.com/foolsbridge

Эта авария подвела черту под окончательным уничтожением высотных планок. Первый крупный «снос» подвесов состоялся 3 июля – всего через месяц, после того, как по поручению вице-губернатора Петербурга Игоря Албина они были установлены.

Отметим, что внимание чиновника к проблеме возникло не на пустом месте. Петербургский «мост глупости» стал своеобразным мемом. За время своей эксплуатации с 2014 года, он стал «причалом» для 150 грузовиков, которые не смогли проехать под путепроводом. Особенно в этой ситуации удивляло упорство водителей, которые ехали и ехали вперед несмотря на то, что прямо на мосту активистами был повешен большой баннер с надписью «Газель не проедет».

Даже большой баннер не спасал от упорных "Газелей". Фото: twitter.com/albin_igor

При этом юбилейная, 150-я «Газель», застряла под переправой аккурат в День города, который отмечался в Северной столице 27 мая. Именно после этой аварии в микроблоге Игоря Албина появилось поручение разобраться с проблемой.

- Объекты, подобные «мосту глупости», не могу определить иначе, как «памятник бестолковости». Некоторые коллеги забывают, что основная задача власти – повышение качества жизни людей, в том числе через улучшение городской среды, - написал чиновник в Twitter

Через несколько дней – 4 июня, перед мостом появились подвесные ограничители высоты. Но самое удивительное, что тут же нашлись водители, которые стали проезжать и под ними, задевая балки кузовами.

В итоге, установленные перед «мостом глупости» ограничительные балки продержались чуть больше месяца. Теперь активисты хотят, чтобы власти города поставили другую конструкцию, которая не позволяла бы грузовикам разгоняться перед аварийным местом, а сами балки снести было бы не так просто.

Впрочем, судя по тому, с каким постоянством в мост продолжают врезаться машины, упорных петербургских «газелистов» это вряд ли остановит.