2018-07-29T10:27:41+03:00
Общество

На Невском установят мемориальную табличку пионеру кинематографа Виктору Булле

Век назад на этом месте оператор сделал кадр расстрела демонстрации, вошедший в историю
Анна ПОСЛЯНОВА
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На то, чтобы узаконить Буллу-отца, ушло четыре годаНа то, чтобы узаконить Буллу-отца, ушло четыре годаФото: Александр ГЛУЗ
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Новая мемориальная табличка появится на Невском проспекте, на углу с Малой Садовой. Ею увековечат имя Виктора Буллы – одного из пионеров отечественного кинематографа, сына «отца русского фоторепортажа» Карла Буллы, музей которого располагается в доме №54. Любопытно, что мемориальная доска самому отцу до недавних пор была вне закона: еще в прошлом году ее то снимали, то искали с полицией.

ОТЕЦ-БЕГЛЕЦ

Гранитная доска с портретом Буллы-старшего уже три года висит в парадной дома №54, ведущей в музей. Ее изготовили и установили по инициативе главы фонда и музея Буллы Валентина Эльбека. Год назад сотрудники заметили, что табличка исчезла. Вызвали полицию.

В том, что доску «выдрали с мясом», вместе с кусками штукатурки, заподозрили ЖКС №1 Центрального района. Но там от исчезновения Буллы открестились. Вскоре «отец фоторепортажа» вернулся на прежнее место. Его отсутствие в ЖКС объяснили тем, что табличку увезли на срочную помывку. Правда, эффекта от водных процедур музейщики не заметили.

Инцидент поднял вопрос о законности Буллы в парадной. Несмотря на то, что установили доску с согласия всех собственников и внутри, а не на фасаде, в Администрации Центрального района считали табличку самовольной.

Но теперь Булле бояться нечего: за прошедший год мемориальный знак узаконили. Это подтверждают и в музее, и в районной администрации.

ВОССОЕДИНИТЬ СЕМЬЮ

– Новая табличка, Виктору Булле, появится не в парадной, а на фасаде, рядом с входом, – рассказал «Комсомолке» Валентин Эльбек. – Это наша инициатива, но организатор – фонд «Последний адрес». Они и проводили согласования.

Церемония установки доски пройдет 1 августа в 15:00, в день рождения Виктора Карловича.

– К дому будет прикручена табличка, на которой написано имя фотографа и кинооператора, – сообщают в «Последнем адресе». – Автор вошедшей в историю мирового фоторепортажа фотографии «Расстрел демонстрации на углу Невского проспекта и Садовой улицы. 4 июля 1917 года» был арестован в июне 1938 года и через четыре месяца, 30 октября 1938 года, расстрелян по «немецкой операции».

Знаменитый кадр Виктора Буллы. Фото: Государственный музей политической истории России

Знаменитый кадр Виктора Буллы. Фото: Государственный музей политической истории России

Доска будет выглядеть скромно: запланирована небольшая стальная табличка с именем Буллы-младшего. Ухаживать за ней будет музей, а вот ЖКС привлекать не станут.

К тому, чтобы «воссоединить» семью на фасаде, хранители истории фотографии не стремятся.

– Чрезмерное увлечение мемориальными досками может навредить внешнему виду здания, – отмети Эльбек. – Да и табличка Карлу Булле внутри в безопасности.

Кстати, подтвердить, согласован ли Булла-сын с городскими властями, в районной администрации затруднились: вопрос в компетенции Комитета по культуре. Получить ответ из комитета «Комсомолке» не удалось.

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