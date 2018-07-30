2018-07-30T12:19:12+03:00
Происшествия

70-летняя пенсионерка украла мобильный у студента, чтобы узнать, чем гаджеты привлекают молодежь

Теперь пожилой петербурженке грозит до 5 лет колонии
Роман ЛЯЛИН
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Пенсионеры все чаще интересуются смартфонамиПенсионеры все чаще интересуются смартфонамиФото: Евгения ГУСЕВА
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70-летняя пенсионерка из Санкт-Петербурга Анна Павловна (имя изменено - прим.ред.) за всю свою жизнь ни разу не нарушала закон. Бабушка живет без внуков. Поэтому молодежь для нее настоящая загадка. Больше всего любопытную пенсионерку все время интересовало, что юнцы часами напролет делают в своих гаджетах.

- Еду в метро и вся молодежь смотрит в свои телефоны, - вздыхает Анна Павловна. - Что они там такого интересного увидели, мне было очень любопытно.

Сама себе позволить дорогой гаджет Анна Павловна не могла. На пенсию нужно заплатить коммунальные платежи, купить продукты и оставить про запас. А телефон - там ведь еще и за Интернет нужно платить! В общем, так и терзало пенсионерку любопытство, пока ей не подвернулся удобный случай погрузиться в мир современных технологий.

- Пенсионерка покупала билеты на Балтийском вокзале, - рассказывают в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО. - В этот момент женщина заметила, что 20-летний студент, который пришел за проездным, забыл свой гаджет у столика билетной кассы. Пожилую даму так терзало любопытство, что она решила забрать телефон себе. Убедившись, что за ней никто не смотрит, дама взяла мобильный и ушла.

Вскоре студент заметил пропажу и вернулся за своим телефоном. Не найдя свой гаджет, парень обратился в полицию, рассказав, что потерял телефон стоимостью в 5 тысяч рублей. Силовики отсмотрели камеры наблюдения и опешили. Вором оказался приличного вида пенсионерка. Далеко бабушка уйти не успела, вскоре ее задержали. И на допросе Анна Павловна покаялась.

- Всю свою жизнь петербурженка вела законопослушный образ жизни, - удивляются в полиции. - Сама женщина объяснила, что взяла телефон, чтобы разобраться, чем так притягивают современные смартфоны интерес молодежи.

Сейчас на пенсионерку уже возбудили уголовное дело по статье "Кража". За интерес к гаджетам ей грозит до 5 лет колонии. Брать бабушку под арест силовики не стали.

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