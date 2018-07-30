Пассажиры самолета из Кишинева, в который ударила молния, вторые сутки ждут отправки в Петербург

30 Июль 15:07 2018-07-30T17:46:32+03:00

Доставить всех в город на Неве обещают сегодня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Часть должна была улететь еще вчера, но рейс отменили по неназванным техническим причинам

Изменить размер текста: A A

Сначала помешала молния, потом – техника. Пассажиры рейса 9U 183 «Кишинев – Санкт-Петербург» третий день ждут отправки на берега Невы. Приземлиться в Пулково воздушное судно со 113 пассажирами на борту должно было еще в субботу в 15:50.

НЕ МОГЛИ РИСКОВАТЬ ЛЮДЬМИ

Но спустя десять минут после взлета в самолет ударила молния. К счастью, ни экипаж, ни пассажиры не пострадали.

– Несмотря на отсутствие каких-либо нарушений, после этого инцидента командир решил вернуть самолет обратно в Кишинев, сообразно правилам безопасности, – сообщили «Комсомолке» в авиакомпании AirMoldova. – Мы просто не могли рисковать людьми!

Экстренная посадка в Кишиневе была мягкой, приземление провели «в условиях полной безопасности». Самолет отправили на «подробное техническое обследование». Рейс отменили. Пропал он и с табло Пулково.

По словам представителей авиакомпании, несостоявшимся путешественникам в аэропорту оказывали всевозможную помощь.

– Тем пассажирам, которые хотели оказаться в Петербурге как можно раньше, переоформили билеты на 29 июля с маршрутом через Москву, – рассказывают в авиакомпании. – Остальные ожидали прямой рейс до Петербурга 30 июля. В самолетах есть свободные места, так что трудностей с тем, чтобы распределить 113 человек по регулярным рейсам, возникнуть не должно было: дополнительный рейс не назначали.

ЕЩЕ НЕДЕЛЬКА ОТПУСКА

Вот только перелет 29 июля так и не состоялся. Перевозчик объясняет, что виной тому – «техническая причина, которую мы назвать не можем». Поэтому торопящиеся в итоге получили билеты на 30 число.

– Большинство из 113 пассажиров уже улетело сегодня утренним рейсом до Петербурга, – отмечают в AirMoldova. – Оставшиеся из тех, кто ожидает перелета, будут в Пулково сегодня днем или вечером. А некоторые после отмены рейса решили задержаться в отпуске еще на недельку.

Изначально «Комсомолке» сообщили, что в гостиницах в Кишиневе, по последним данным, находятся восемнадцать человек и что остальным номера не понадобились. Однако затем от этих данных отказались.

Самолеты из Петербурга в Кишинев и обратно сегодня и вчера летают по расписанию, без значительных задержек.

ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

Любопытно, что с неудобствами 28 и 29 июля столкнулись и на других направлениях, которые выполняет компания. Больше всего нареканий вызвал маршрут «Милан – Кишинев»: народ не мог покинуть итальянский аэропорт Мальпенса.

– Почему пассажиры, которые должны были вылететь в Кишинев из Милана, остаются в отеле без ответа? – негодовала пассажирка Виктория. – Вы обещали дополнительный рейс! И где же он?

– Моя бабушка уже второй день пытается вылететь в Милан, но AirMoldova отвратительно обращается с ней и с другими клиентами, – сетует пользовательница сети Мария. – Мы будем нанимать адвоката и подавать жалобу. Предлагаю написать общий иск!

– Никто не объявил об отмене рейса, никто ничего не объясняет, – вздыхала пассажирка Наталья. – Первый и последний раз с AirMoldova.

Судя по онлайн-табло авиакомпании, перелеты между Миланом и Кишиневом наладили вчера вечером.

КОМПЕТЕНТНО:

Заслуженный пилот России, летчик-испытатель Вадим Базыкин:

– Катастрофичных последствий после попадания молнии в самолет не было. Воздушные судна специально оборудованы, на кончиках крыльев можно заметить металлическую «щеточку», которая снимает статику, – подобие громоотводов.

Но все равно попадание в грозовой фронт крайне опасно, ведь самолет, несмотря на все громоотводы, – это маленькая радиостанция, которая притягивает молнию. Гроза бывает только при кучевой облачности, это облака вертикального развития: потоки идут снизу вверх и сверху вниз. А самолет – тот же парусник, но с горизонтальными парусами. Поэтому при таких условиях его может поставить на хвост или на нос.

Во всех регламентах прописано, что грозовые очаги нужно обходить. А если не получилось, важно срочно покинуть эту зону: снизить или набрать высоту, изменить курс. Не стоит забывать о нашем пулковском Ту-154, который разбился под Донецком, именно попав в грозовую зону.

Любой такой полет – пятьдесят процентов физики и пятьдесят процентов психологии. Лучше не играть и принять профилактические меры. В данном случае капитан все правильно сделал, он позаботился о безопасности пассажиров. Снимаю шляпу.