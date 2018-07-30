Журналисты прошли путь пивовара на фестивале «Чижик-Пыжик»

30 Июль 15:40 2018-07-30T15:43:00+03:00

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Участие в фестивале петербургских СМИ стало традиционным для компании «Балтика». Всё для того, чтобы расширить культурный кругозор журналистов, рассказать об истории и тонкостях производства, вкусовых нюансах, правилах подачи и основах дегустации, об идеальном сочетании янтарного напитка с разнообразными блюдами. Именно работники прессы формируют информационную повестку дня, значит, могут познакомить своих читателей с темой ответственного потребления пива и воспитать уважительное отношение к этому напитку с многовековой историей.

В этот раз «Балтика» организовала для своих гостей оригинальную программу, предложив пройти путь пивовара: в шатре «Пивного сомелье» журналистов ждала схема пивоварни в формате настольной игры. Бросая кубик и правильно отвечая на вопросы, участники узнали обо всех этапах создания напитка - от дробления солода до линии розлива - и выиграли приятные призы. Эксперт компании «Балтика» Иван Макаров провел экспресс-курс «Пивной сомелье», рассказал об основах дегустации, качестве напитка, его истории и сочетаниях с едой. Активности в шатре проходили в формате edutainment, сочетая в себе образование и развлечение. Всего в течение дня образовательную площадку посетили более 300 гостей. Также на главной сцене провели викторину BeerQuiz, проверив знания журналистов о пенном напитке и наградив самого активного и эрудированного.

Активности в шатре это и образование и развлечение. Фото предоставлено компанией "Балтика"

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Иван Макаров, эксперт пивоваренной компании «Балтика»:

- Наша компания обладает одним из самых широких портфелей на российском пивоваренном рынке, который включает более 40 национальных и региональных брендов, сваренных по традиционным технологиям из высококачественных ингредиентов. Такое сортовое разнообразие и соблюдение стандартов качества Carlsberg Group позволяет на примере нашей продукции обучать людей основам дегустации, открывать особенности того или иного стиля пива, предлагать оптимальные сочетания с едой. Ведь пиво - это напиток для взрослых людей, который нужно потреблять в правильной обстановке, из правильной посуды и с правильными блюдами. Донести это до журналистов и уже через них широкой аудитории - одна из главных задач проекта «Пивной сомелье» с 2011 года и сегодняшнего участия в программе фестиваля «Чижик-пыжик».