Ремонт дороги на Невском: На центральной улице Петербурга на месяц ограничат движение транспорта

30 Июль 17:49 2018-07-30T17:58:28+03:00

Работы здесь будут вестись до 27 августа

Изменить размер текста: A A

Еще перед чемпионатом мира по футболу начался масштабный ремонт Невского проспекта. Первую часть главной улицы Петербурга – от Дворцовой площади до площади Восстания – приводили в порядок целый месяц. Работы тогда закончились 13 мая. Теперь ровным асфальтом и новенькой разметкой обзаведется и оставшаяся часть проспекта – от площади Восстания до площади Александра Невского.

Второй этап работ стартует 1 августа. Но преображение дороги усложнит жизнь водителям. Движение транспорта по этому отрезку главной улицы города будет ограничено почти весь последний месяц лета, до 27 августа.

КОНКРЕТНО

Как будут перекрывать движение на Невском проспекте

Где будут ограничено движение транспорта во время второго этапа ремонта Невского проспекта.Фото: Юлия РАФИКОВА

1. Сначала дорожники займутся участком от площади Восстания до Полтавской улицы. Работы там начнутся уже с 23:00 1 августа. До 23:00 3 августа движение транспорта по этому участку Невского проспекта будет ограничено. И с этого же времени до 5:00 утра 6 августа закроется вообще.

2. С 9 августа до присупят к работам на участке Невского от проспекта Бакунина до Исполкомской улицы. Там ограничат движение, в том числе и на перекрестках, до 23:00 10 августа. После чего до 5:00 утра 13 августа движение на этом участке будет закрыто.

3. Следующий этап работ коснется промежутка Невского от Перекупного переулка до площади Александра Невского. Для транспорта его полностью перекроют с 23:00 17 августа до 5:00 утра 20 августа и с 23:00 24 августа до 5:00 утра 27 августа.

4. Столкнутся с трудностями водители и у Полтавской улицы в течение нескольких дней. Мимо нее из-за работ проехать по Невскому будет непросто. Движение там будет ограничено с 23:00 17 августа до 05:00 20 августа и с 23:00 24 августа до 05:00 27 августа.

КСТАТИ

Последний раз так масштабно Невский проспект ремонтировали в 2013 году.

– В отличие от предыдущего ремонта, к асфальтобетонным смесям в этом году предъявлены более жесткие требования, – сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Выравнивающий слой покрытия обещают прочнее, а верхний слой делают из асфальтобетона, который выдерживает воздействие шипованной резины.

На ремонт главной улицы города потратят в общей сложности 243 миллиона рублей. Из них 216 миллионов рассчитано на работы по всему Невскому, начиная от Адмиралтейского проспекта и заканчивая площадью Александра Невского. Еще 27 миллионов вложили в ремонт Дворцового проезда.