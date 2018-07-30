Топ-5 причин купить квартиру в новостройке именно сейчас

30 Июль 15:00 2018-07-30T16:08:02+03:00

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Летом мы легки, веселы и беззаботны. Такое уж это время - время любви, объятий, радости. Кажется, что вместе с шубами и плащами мы скинули и мысли о своем жилье, положили на антресоли долгосрочные планы. Так не хочется думать о поисках, когда можно ходить в гости, смеяться и общаться, сидя у друзей в их уютных квартирах. А потом возвращаться в свой съемный угол... После этого все чаще начинаешь думать о том, что было бы неплохо иметь собственную квартиру - уютную, светлую и очень удобную. Так вот лето - самое время сделать первый шаг к своей мечте.

1. ВЫБРАТЬ ЛЕГЧЕ

Если хотите сравнить разные дома и районы, то лето - самый удачный момент. Пробок на дорогах мало, на улице светло до самого позднего вечера, и можно побывать сразу в нескольких жилых комплексах, прикинуть расстояние до работы, садика, школы. Прогуляться и посмотреть, что есть рядом, а если устали - посидеть в кафе на свежем воздухе и выпить чашечку кофе. Тем более что выбор новостроек в Петербурге очень большой: в июне на рынок вышло сразу девять новых проектов и несколько очередей в уже строящихся комплексах. А значит, вы сможете выбрать самый лучший из имеющихся проектов.

Новые дома появились в Нев- ском, Приморском, Пушкинском и Красносельском районах. Есть весьма интересные варианты: в зеленой зоне Красногвардейского района Петербурга, на берегу реки Охты, компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») вывела в продажу ЖК «Охта Хаус».

2. АКЦИИ И СКИДКИ

Именно летом на рынке новостроек можно найти очень интересные акции, скидки и спецпредложения. Так, в жилых комплексах «Охта Хаус» (Красногвардейский район) и «Дом на Блюхера» (Калининский район) купить жилье можно с минимальным первым взносом - от 350 тысяч рублей. Такую программу в рамках акции «Первый шаг к первой квартире» разработала компания «Эталон ЛенСпецСМУ».

3. НЕДОРОГАЯ ИПОТЕКА

Ставки по ипотеке сегодня одни из самых доступных за всю историю кредитования в России, поэтому эксперты считают лето этого года самым подходящим, чтобы оформить ипотеку. Судите сами: в июне ставка по ипотеке в крупных банках для строящегося жилья составляла 7-10,2 процента годовых, для готового 8,7-10,9 процента. А ведь еще год назад кредит можно было взять под 12-13 процентов годовых.

Можно найти интересные совместные программы банков и застройщиков. К примеру, «Ипотека в рассрочку» от Сбербанка для покупателей квартир «Эталон ЛенСпецСМУ». Программа подходит тем, кто на момент строительства дома снимает квартиру и не готов платить ежемесячный платеж по ипотеке. Суть предложения в том, что в рамках данной программы ежемесячный платеж у заемщика по ипотеке до сдачи дома снижается в два раза. Процентная ставка по программе «Ипотека в рассрочку» составит от 8,7 до 9,4 процента в зависимости от условий оформления кредита.

4. ПЕРЕЕХАТЬ ЛЕТОМ ПРОЩЕ

Если вы покупаете готовое жилье, то переезжать летом гораздо комфортнее, чем зимой. Для семей с детьми это, пожалуй, самый лучший вариант: пока детвора у бабушки или в детском лагере, можно спокойно перевезти вещи и обустроиться в новой квартире. Многие сегодня предпочитают покупать жилье с отделкой, чтобы заселиться сразу же после получения ключей.

А если не хотите отделку, как у всего подъезда, то вам в помощь удобные сервисы. Благодаря им вы можете сами стать дизайнером собственного жилья. Но сделают ремонт за вас профессионалы. Например, с помощью «Конструктора отделки» от «Эталон ЛенСпецСМУ» можно самому выбрать цвет стен, дверей в квартире, решить, какую сантехнику поставить. Онлайн-сервис посчитает стоимость с учетом всех отделочных работ, материалов с доставкой, контроля качества и гарантии производителя всех материалов. Примечательно, что стоимость ремонта можно включить в ипотечный договор.

5. ПОКА НЕ МЕШАЮТ НОВЫЕ ЗАКОНЫ...

Вступившая в силу с 1 июля 2018 года новая редакция Закона о долевом строительстве предусматривает ряд новых требований к застройщикам. Эти изменения могут привести к росту цен на недвижимость. Безусловно, адаптироваться к новым условиям рынка смогут те компании, которые обладают достаточными ресурсами и опытом. Как, например, Группа «Эталон» (в Петербурге представлена брендом «Эталон ЛенСпецСМУ»), за плечами у которой 30-летний опыт успешного строительства жилой недвижимости. Компания не раз подтверждала репутацию надежного застройщика и сдавала все проекты в срок вне зависимости от экономической ситуации в стране. Поэтому покупать недвижимость лучше, ориентируясь на реноме строительной компании, количество и сроки реализованных проектов. А если есть возможность купить квартиру сейчас, до повышения цен, то лучше не откладывать! Лето - все-таки прекрасная пора, самая подходящая для покупки своего жилья.