Только 17 водоемов: Роспотребнадзор обновил список мест под Санкт-Петербургом, где можно купаться
Лето 2018 в Санкт-Петербурге в разгаре и не желает сдавать своих позиций. Каждые выходные к воде устремляются сотни, если не тысячи горожан и жителей Ленобласти, разумеется, в надежде искупаться. Но, чем дольше стоит жара, тем меньше – даже в области - мест, пригодных для купания.
Напомним, с мая по август специалисты областного Центра гигиены и эпидемиологии проверяют качество воды на пляжах и в исторически сложившихся местах отдыха. По данным на 27 июля купаться можно на 17 водоемах в 10 районах Ленобласти. При том, что две недели назад, легальных мест для купания было 20.
Хуже за этот период стала вода в Лужском районе. Специалисты не рекомендуют заходить ни в озеро Толони, ни в озеро Омчино. Они не соответствуют микробиологическим показателям – есть риск подцепить, например, кишечную инфекцию. Местным жителям придется искать места для отдыха у соседей. По этой же причине просят не купаться в реке Плюсса (Сланцевский район), в реке Луга (Кингисеппский район) и в озере Царицино (Тихвинский район). Хотя еще в середине июля эти водоемы считались благополучными.
Зато можем порадовать жителей Приозерска: Вуокса, которую две недели назад забраковали по санитарно-химическим показателям, вновь в числе пригодных для купания. Как и река Шингарка в деревне Низино Ломоносовского района – в прошлый раз специалистов Роспотребнадзора не устроили ее микробиологические показатели.
Во всех остальных местах отдыхать можно только на пляже. Купание только на свой страх и риск. И, конечно же, вода для купания – это не та же самая, что для утоления жажды.
- Если пить воду из открытых водоемов, а также проглотить ее при купании, есть риск заразиться острыми кишечными энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями, - предупреждают в Роспотребнадзоре.
Ну а в городе пригодных для купания место по-прежнему нет. Даже Безымянное озеро в Красном селе, которое всегда было единственным чистым, в этом году не соответствует требованиям санитарного законодательства.
КОНКРЕТНО
Где можно купаться под Санкт-Петербургом в августе 2018
- Бокситогорский: озеро Павловское
- Волосовский: озеро Донцо, река Луга (в районе деревни Большой Сабск)
- Всеволожский: озера Коркинское, Курголовское, Лемболовское, Медное
- Кингисеппский: Финский залив (в районе деревни Выбье);
- Киришский: озеро Светлое;
- Ломоносовский: река Шингарка (в районе деревни Низино);
- Приозерский: озера Отрадное, Раздолинское;
- Тихвинский: река Тихвинка (1 микрорайон Тихвина);
- Тосненский: озера Нестеровское и Долгое, карьер в поселке Шапки;
- Приозерский: река Вуокса.
Где нельзя купаться в Ленинградской области в августе 2018
по санитарно-химическим и микробиологическим показателям
- Волховский: река Волхов;
- Гатчинский: озеро Филькино, реки Оредеж, Кобринка;
- Тосненский: река Тосна.
по микробиологическим показателям
- Волховский: река Сясь;
- Всеволожский: озера Ждановское и Колтушское;
- Выборгский: Выборгский залив (мыс Смоляной);
- Кингисеппский: река Луга;
- Киришский: река Волхов;
- Кировский: Нева (в районе Кировска и Отрадного)
- Лодейнопольский: река Свирь (в районе Лодейного Поля);
- Лужский: озера Толони и Омчино;
- Подпорожский: река Свирь (в районе деревни Погра);
- Сланцевский: река Плюсса;
- Тихвинский: озеро Царицыно.
по санитарно-химическим показателям
- Выборгский: река Рощинка;
- Ломоносовский: Финский залив (в районе поселка Большая Ижора и форта Красная горка).