Только 17 водоемов: Роспотребнадзор обновил список мест под Санкт-Петербургом, где можно купаться

30 Июль 16:44 2018-07-31T10:53:15+03:00

Если не уверены, что вода чистая, лучше в нее не заходить Фото: архив "КП"

Из списка «одобренных» пропало пять рек и озер, но взамен добавились два новых

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Лето 2018 в Санкт-Петербурге в разгаре и не желает сдавать своих позиций. Каждые выходные к воде устремляются сотни, если не тысячи горожан и жителей Ленобласти, разумеется, в надежде искупаться. Но, чем дольше стоит жара, тем меньше – даже в области - мест, пригодных для купания.

Напомним, с мая по август специалисты областного Центра гигиены и эпидемиологии проверяют качество воды на пляжах и в исторически сложившихся местах отдыха. По данным на 27 июля купаться можно на 17 водоемах в 10 районах Ленобласти. При том, что две недели назад, легальных мест для купания было 20.

Хуже за этот период стала вода в Лужском районе. Специалисты не рекомендуют заходить ни в озеро Толони, ни в озеро Омчино. Они не соответствуют микробиологическим показателям – есть риск подцепить, например, кишечную инфекцию. Местным жителям придется искать места для отдыха у соседей. По этой же причине просят не купаться в реке Плюсса (Сланцевский район), в реке Луга (Кингисеппский район) и в озере Царицино (Тихвинский район). Хотя еще в середине июля эти водоемы считались благополучными.

Зато можем порадовать жителей Приозерска: Вуокса, которую две недели назад забраковали по санитарно-химическим показателям, вновь в числе пригодных для купания. Как и река Шингарка в деревне Низино Ломоносовского района – в прошлый раз специалистов Роспотребнадзора не устроили ее микробиологические показатели.

Во всех остальных местах отдыхать можно только на пляже. Купание только на свой страх и риск. И, конечно же, вода для купания – это не та же самая, что для утоления жажды.

- Если пить воду из открытых водоемов, а также проглотить ее при купании, есть риск заразиться острыми кишечными энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями, - предупреждают в Роспотребнадзоре.

Ну а в городе пригодных для купания место по-прежнему нет. Даже Безымянное озеро в Красном селе, которое всегда было единственным чистым, в этом году не соответствует требованиям санитарного законодательства.

КОНКРЕТНО

Где можно купаться под Санкт-Петербургом в августе 2018

- Бокситогорский: озеро Павловское

- Волосовский: озеро Донцо, река Луга (в районе деревни Большой Сабск)

- Всеволожский: озера Коркинское, Курголовское, Лемболовское, Медное

- Кингисеппский: Финский залив (в районе деревни Выбье);

- Киришский: озеро Светлое;

- Ломоносовский: река Шингарка (в районе деревни Низино);

- Приозерский: озера Отрадное, Раздолинское;

- Тихвинский: река Тихвинка (1 микрорайон Тихвина);

- Тосненский: озера Нестеровское и Долгое, карьер в поселке Шапки;

- Приозерский: река Вуокса.

Где нельзя купаться в Ленинградской области в августе 2018

по санитарно-химическим и микробиологическим показателям

- Волховский: река Волхов;

- Гатчинский: озеро Филькино, реки Оредеж, Кобринка;

- Тосненский: река Тосна.

по микробиологическим показателям

- Волховский: река Сясь;

- Всеволожский: озера Ждановское и Колтушское;

- Выборгский: Выборгский залив (мыс Смоляной);

- Кингисеппский: река Луга;

- Киришский: река Волхов;

- Кировский: Нева (в районе Кировска и Отрадного)

- Лодейнопольский: река Свирь (в районе Лодейного Поля);

- Лужский: озера Толони и Омчино;

- Подпорожский: река Свирь (в районе деревни Погра);

- Сланцевский: река Плюсса;

- Тихвинский: озеро Царицыно.

по санитарно-химическим показателям

- Выборгский: река Рощинка;

- Ломоносовский: Финский залив (в районе поселка Большая Ижора и форта Красная горка).